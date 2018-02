10 conceptos erróneos sobre los PitBulls

Ningún perro ha tenido tanta cobertura en los medios de noticias en los últimos 15 años como el Pit Bull. Es difícil no emocionarse de una manera u otra con estos caninos, sobre todo si se ha tenido uno, dos o tres, o si se ha estado de manera directa o indirectamente involucrado en un incidente grave con uno. Por un lado se dice que son peligrosos y deben ser prohibidos, por otro que son perros cariñosos, seguros y que son los propietarioslos culpables de que haya PitBulls “malos”. ¿Cuál es la verdad? ”

“Pit Bull” puede hacer referencia a la raza Pit Bull Terrier Americano (APBT) o a un tipo de perro que tiene rasgos de Pit Bull. Todo es confuso en este punto con la Legislación de la Raza Específica, que prohíbe o restringe algunas razas, agrupando al Bóxer y dálmatas y a otras razas dominantes como el Terrier Americano de Staffordshire. La mayoría de los PitBull en las calles son mezclas aunque todavía hay crías del APBT legítimas. Los criadores responsables críana perros estables y talentosos, mientras que otros los crían solo para peleas.

Se vuelve muy confuso identificar si son siempre los PitBulls los responsables de los ataques o los humanos. Cuando aparezca el término “Pit Bull” en la prensa, se puede hacer referencia a cualquier tipo de perro, pero muy a menudo lo que aparece es un perro que atacó a alguien y se etiqueta como Pit Bull, cuando en realidad puede ser un perro callejero o una raza diferente; incluso si una imagen se adjunta y se ve como un Pit Bull, podría ser cualquier cruce que produce características similares. Realmente, cuando se piensa en ello, condenar a un perro sobre la base de sus características físicas es declarar su culpabilidad basado puramente en su apariencia, esto es lo que BSL piensa.

No son personas sensatas quienes honestamente piensan que los PitBulls y cualquier perro que se le parezca son un peligro para la sociedad. A menudo estas personas no saben mucho acerca de los perros y ciertamente menos acerca de esta raza, la cual está siendo bombardeada con muy mala reputación por parte de la prensa. Es evidente que los medios de comunicación le echan combustible a conceptos erróneos acerca de los PitBulls y exaltan al público. Las estadísticas detrás de la furia son poco precisas, incluso el Centro de Control de Enfermedades que lleva a cabo muchas de las estadísticas, afirma que los datos por las mordedurasy ataques de perros no pueden ser recogidos con precisión; aun así, el sector de la sociedad que no se siente seguro con los PitBulls tiene derecho a ser escuchado y con lo que publican los medios no es de extrañar que no crean en los partidarios de esta raza.

A continuación se presentan 10 conceptos erróneos comunes sobre los Pit Bull que apoyan y contradicen las opiniones generales de que cualquiera es peligroso o que son como los Golden Retriever. Así como es difícil ser poco emotivo con esta raza, también es difícil ser imparcial (especialmente cuando el autor de este artículo es propietario de tres de ellos), pero se ha hecho un valiente esfuerzo para ser imparcial.

10 ideas falsas sobre los PitBulls

1. Todos los PitBulls son malos. Los perros no tienen conciencia, no pueden ser “malos” o “buenos” por si solos. Los PitBulls reaccionan al mundo a partir de su crianza y formación. No puedes criar a un perro para que luche contra otros perros por casi 200 años y esperar a que sus instintos desaparezcan con solo desearlo.

2. Todos los PitBulls son buenos. Ningún perro es innatamente “bueno”, simplemente actúa de acuerdo con sus instintos y lo que su propietario le diga. Al tratar de vender el Pit Bull al público como un conejito suave, hace muy poco favor a la opinión pública, a los posibles propietarios y a los mismos perros.

3. Los PitBulls son agresivos con los humanos. Desde que los PitsBulls fueron criados para pelear con otros perros en elring, los propietarios tenían que asegurarse de que no se volverían contra ellos cuando fueran a entrar para detener la pelea. Imagine a un perro muy agresivo en medio de una pelea que pueda controlarse cuando su dueñoaparezca en el ring. Cuando un Pit Bull ataca a una persona siempre hay otros factores involucrados como puede ser la protección de los alimentos. Cualquier perro puede morder si es provocado.

4. Los PitBulls pueden causar más daño que otros perros. Lo siento por los amantes del Pit Bull pero esto a veces es tristemente cierto. Mitos como la mandíbula bloqueada han sido desmentidas, pero los rasgos de un PitBull son realmente fuertes e inquietantes. Tenga esto presente: tenacidad (a menudo lucharon hasta la muerte enel ring), destreza, instinto de presa, un cuerpo compacto, fuerte y musculoso (puedentirar de hasta 7.000 libras) y siglos de lucha por instinto. Por otro lado hay demasiados factores involucrados en las mordeduras de los perros tales como el tamaño del animal y donde ocurrió la mordedura para hacer una declaración general. Un Pit Bull tiene a su favor que es probable que escuche y obedezca mejor que otros perros si está bien entrenado.

5. Un Pit Bull agresivo no se puede rehabilitar. Esto fue desmentido por el caso de Michael Vickque rescató unos 50 PitBulls de un ring de lucha, de los cuales 49 fueron rehabilitados. Algunos se fueron a los albergues comoMejores Amigos y otros son bien queridos como miembros de familias. Las pruebas para determinar la capacidad de estos perros para encajar en la sociedad fueronexhaustivas y por suerte muy exitosas.

6. Cualquier persona puede poseer un Pit Bull. Los PitBulls son diferentes de otros perros y sus dueños necesitan escuchar los hechos antes de rescatar o comprar uno. Un amante de perros que ha tenido un Bichon toda su vida será sorprendido a menos que investigue y comprenda que es una razadominante. Necesitan de una formación fuerte, un humano alfa, entrenamiento, ejercicio y mucha atención. El propietario necesita consistencia, tiempo, energía y tal vez un poco de músculo.

7. Los Pit Bull lucharán siempre con otros perros. Algunos son tan agresivos que deben ser el único perro en la casa, asimismo, no debe ir con uno a los parques para perros o las áreas donde estos corren sin ponerle una correa. Cualquier Pit Bull podría entrar en una pelea con otro perro como puede hacerlo cualquiera de su especie. Romper una pelea de uno es mucho más difícil que una riña entre un ShibaInu y un Sharpei. Si usted tiene un Pit Bull aprenda acerca de su lenguaje corporal y las señales cuando está preparándose para luchar, así evitará muchos incidentes.

8. Los Pit Bull son amantes no luchadores. Dado que se ha demostrado que pueden ser combativos, ¿qué pasa con los tiernos? Los PitBulls dan más caricias que cualquier otro tipo de perro (está comprobado), aman a los seres humanos y las interacciones con estos, alimentándose de atención positiva. Son criaturas amorosas, amistosas y son los reyes de los bufones.

9. Los PitBulls tienen mala conducta. Cualquier perro que tiene tanta energía y motivación codificada en su ADN puede causar problemas si no recibe suficiente atención y ejercicio. Esta raza puede poner todo su corazón en la destrucción de sofás, camas, almohadas o sus botas de $ 200, pero lo único que necesita es tener esa energía redirigida. Son altamente entrenables pero sí necesitan ser entrenados. Su inteligencia, concentración, valentía, lealtad y el deseo de complacer los convierte en uno de los perros más propicios para entrenar.

10. El compromiso es sorprendente. Por desgracia, ambos lados del debate sobre los PitBulls suelen ser tercos en sus puntos de vista y soluciones. Para aquellos que piensan que BSL está equibocada, se debaten en cómo acabar con ella. Para aquellos que piensan que los Pit Bull son peligrosos, tienen que reconocer que no todos son animales malos y que muchos sueles ser muy amorosos con sus familias. Ceder un poco de ambos lados así como permitir el amordazamiento de estos en lugares públicos, puede ser la única esperanza.

Los PitBulls son como los otros perros pero también son únicos. Su bravura, el enfoque, el deseo de agradar y la energía sin límites pueden ser vistos ya como rasgos productivos o improductivos. El truco consiste en utilizar estas características enfocándolas en el juego y el trabajo, utilizandolas cosaspesadas, en salvamento, búsqueda o actividades similares.