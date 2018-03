7 Sugerencias para la protección solar de sus perros

Piense sobre la importancia de la protección solar en los seres humanos. Ahora piense otra vez en su mascota. Su perro también necesita un refugio seguro contra los fuertes rayos ultravioletas. Aquí hay siete consejos para ayudar a que el animal disfrute al aire libre este verano, sin sentir quemaduras.

1. No afeite para el verano a su perro de pelo largo. Cuando afeitas el pelaje de tu perro, expones su piel a los rayos solares. La capa de pelo actúa como una barrera protectora contra los rayos ultravioletas del sol y la piel afeitada es mucho más vulnerable a las quemaduras solares. En su lugar, se entresaca el pelo para que su cachorro lleve una carga más ligera en el calor.

Piense en esto como la diferencia entre una camiseta de algodón y un suéter de lana.

2. Los perros que experimentan pérdida de cabello necesita un tratamiento especial

“Los perros con más riesgo de quemaduras solares incluyen a los que experimentan pérdida de cabello debido a razones de salud, como alergias o cambios hormonales”, explica la Dra. Heather Peikes, certificado por el consejo personal dermatólogo de New York City de Especialistas Veterinarios. “La quimioterapia también puede adelgazar el pelaje de un perro.”

La ubicación geográfica determina la cantidad de protección que necesita dar a su perro, ella agrega: “En la costa este, nos preocupamos menos por los melanomas inducidos por el sol y los cambios de la piel, pero en Colorado, California y Australia es mucho más que una preocupación”. Ten en cuenta también la raza de su perro. Uno sin pelo con cresta china, por ejemplo, necesitará protección solar extra.

3. Proteja a los perros bañistas. Algunos perros son bañistas solares y felizmente podrían dejarse freír durante horas. Los perros que adoran el sol mientras están acostados sobre su espalda corren el riesgo de presentar tumores en el área inguinal, zona vulnerable que se extienden desde el vientre hasta las patas traseras. Esta área no está protegida por el pelo, incluso en razas peludas. Cuando usted nota que su adoración por el sol los hace jadear, es el momento de traerlo de vuelta a casa antes de que sufra una quemadura solar. Por favor, tome precauciones adicionales si el hocico de su perro es de color rosa. Los de piel clara, al igual que las personas, son más propensos a la irritación solar.

4. Cómo ayudar a un perro quemado por el sol. Si su perro ha sufrido quemaduras de sol, darle un baño relajante con agua fría con un suave producto sin jabón como champú para mascotas TheraNeem es una buena idea. Antes de hacer la espuma, añada 5 gotas de Aceite de Neem al champú en la palma de su mano, y luego extienda la mezcla a través de toda la piel de su perro. Espere unos minutos antes de enjuagar con agua fría. El aceite de Neem no es tóxico y actúa de manera rápida y segura para sanar el calor, así como quemaduras químicas.

5. Seleccione el protector solar adecuado. Para obtener una buena prevención, use protector solar en su perro. “Seleccione uno que sea seguro para los bebés humanos”, aconseja el Dr. Peikes. Dos marcas son excelentes: Aubrey Organics Sunblock con SPF 25 y Bloqueo Jason Childrens con SPF 46. También hay un bálsamo completamente natural diseñado para prevenir y aliviar las quemaduras solares de superrito: The Natural Dog Soother (SPF 10), que contiene manteca de karité, aceite de kukui tuerca y vitamina E.

6. Cuidado con el óxido de zinc. Cualquiera que sea el protector solar que elija, asegúrese de que no contenga óxido de zinc, que es tóxico para los animales domésticos. “Pruebe el producto sobre un área pequeña de la piel de su perro antes de extenderlo”, recomienda el Dr. Peikes. Si usted no ve ninguna reacción adversa, siga adelante y aplique el protector solar en la zona inguinal de su perro y el hocico. Estas son las áreas claves, no hay necesidad de usarlo en el cuerpo entero si su perro es de abundante pelaje.

7. Considere la ropa de protección en algunas situaciones. Si su perro tiene que ser afeitado para un procedimiento quirúrgico, proteja la zona con una camiseta personalizada para adaptarse a él. Si prevé pasar horas bajo el sol investigue sobre la ropa de alto rendimiento en la protección, como la lycra.