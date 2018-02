8 maneras de lidiar con un comedor melindroso

Probablemente has tenido a su cachorro con el mismo alimento todo este tiempo, así que no es de extrañar si está comenzando a despreciarla. Muchos perros son comedores quisquillosos, algunas razas más que otras. El Basenji, Husky Siberiano y Yorkie son sólo unos pocos. En estado salvaje, los perros se comen casi cualquier cosa, pero, en nuestros hogares se enteran de que algunos alimentos son comestibles y algunos son fantásticos.

Incluso si usted es diligente en no alimentar a su cachorro con alimento para personas, lo huelen y pueden verlo en la mesa del comedor. Nunca alimente a su cachorro con comida de la mesa, ya que despierta su apetito por la carne y reduce su posición como alfa.Hay una diferencia entre un perro delicado con la comida y uno melindroso. El primero sólo de vez en cuando se niega a comer y puede ser fácilmente tentado con una rebanada de queso añadido a su plato, mientras que el segundo, que es lo que tratamos aquí, es un perro que ha decidido que está renunciando a la comida para perros por siempre. Primeramente querrá descartar cualquier problema de salud. Cuando un perro presenta cualquier cambio de comportamiento, pero el veterinario dice que no tiene ningún padecimiento, hay varias maneras de hacerlo comer sin desestabilizarle el estómago.

Formas de persuadir a un comedor melindroso

Disminuirle las golosinas: Un comensal quisquilloso es más probable que coma si no está comparando su comida para perros con una golosina de hígado.

Alimentarlo a menudo: Trata de alimentarlo con pequeñas cantidades tres o cuatro veces al día.

Ejercicio: Es bueno para muchas cosas y aumenta el hambre de un perro. Trata siempre de ejercitara tu cachorro antes de la comida.

Esterilizar o castrar: Si aún no lo has hecho es hora de que lo hagas. Además de la salud y ventajas en el comportamiento, puedes ayudar a evitar un comensal quisquilloso.

Ser positivo: Siempre haz que la hora de comer sea una experiencia positiva. Si tu cachorro la asocia con irritabilidad o un castigo por tu parte, será menos probable que quiera comer.

Mantenlo tranquilo: Alimenta a tu cachorro en una zona tranquila sin niños u otros perros que estén merodeando.

Prueba diferentes horarios: Algunos perros comen mejor por la tarde, otros lo hacen después de que estás en casa. Prueba y ve qué momento y escenario es mejor para tu cachorro.

Resistir las tentaciones: Sigue los consejos anteriores antes de verte tentado a darlede comer a tu cachorro melindroso comida para personas, encontrará que unos trozos de pollo cocidos le tentarán por un tiempo, pero pronto se aburrirá de eso.

La cantidad adecuada de alimentos es esencial para tener un cachorro sano. Un comensal quisquilloso puede ser bajo de peso o tener sobrepeso incluso a causa de las golosinas que su dueño le da para tentarlo. Un perro bajo de peso puede tener problemas en su densidad ósea, los riñones, el hígado y son más propensos a las infecciones de la piel. Un perro con sobrepeso puede tener problemas de corazón y problemas en las articulaciones. Antes de servirle la comida a tu cachorro, levántala cerca de su cara y finge que comes mientras dices “hum, hmm, hmm!” y, si llegas a sentirte tonto, recuerda que no hay nadie alrededor y tu cachorro no te dirá nada.