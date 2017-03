¿A los Poodles les gustan los gatos?

Los Poodles generalmente se llevan bien con los gatos, los perros y otros animales domésticos. Con su personalidad suave, cariñosa y divertida puede ser un gran compañero para un gatico y para las personas de todas las edades.

Descripción general del Poodle. Los Poodles son muy inteligentes, fáciles de entrenar, amables y cariñosos. Estos perros disfrutan de pasar tiempo con sus familias y por lo general son mansos, aunque necesitan de paseos diarios. La raza tiene tres tamaños: Toy, miniatura y estándar. Son en su mayoría similares pero cada uno tiene diferentes necesidades o características que pudieran influir negativamente en su convivencia con los gatos.

Poodles y gatos. Si ya tienes un gato y estás pensando en tener un Poodle, primero debes introducirlos para asegurarte de que se llevan bien. Por lo general estas dos especies suelen llevarse bien, a la mayoría de los Poodles les gustan los gatos y vivirán felices con ellos. Los Poodles tienden a ser protectores de sus familias y esta actitud se extenderá a su amigo el gatico. En los Poodles no es probable que esté presente o se desarrolle el instinto de perseguir o lastimar a los gatos que se encuentran fuera de su casa.

Más información sobre el Poodle Toy. El tipo oficial más pequeño de Poodle es el Toy que suele pesar de 4 a 8 libras y no crece más de 10 pulgadas. Pueden estar bien en apartamentos y con personas que no tienen estilos de vida especialmente activos, siempre y cuando realicen un poco de ejercicio todos los días. Por lo general no se llevan bien con los niños, especialmente los menores de 15 años que pueden ser involuntariamente bruscos y hacerles daño. Tener un gatico y un Poodle Toy no es un problema ya que los dos animales tienen tamaños muy similares.

Poodle miniatura. El Poodle miniatura mide de 10 a 15 pulgadas de alto y su peso saludable es de 12 a 18 libras. Al igual que su contraparte más pequeña puede ser una buena mascota para las personas que viven en apartamentos pero se favorecerá si puede correr alrededor de un patio cercados. Tiene un poco más de energía que el Poodle Toy y necesita un poco más de ejercicio. No le va bien con los niños pero se lleva bien con los gatos y otros perros.

Poodle estándar. Este es el Poodle más alto, midiendo más de 15 pulgadas, normalmente llega a las 21 y tiene un peso de 45 a 65 libras. Debido a su tamaño necesita más espacio que los demás tipos de Poodle, estando mejor en una casa que en un apartamento. Un patio cercado es esencial para que pueda correr. Con el ejercicio adecuado tiende a ser un poco más dócil y relajado que los Poodles más pequeños, lo que podría hacerlo un mejor compañero para un gato. Se lleva bien con otros perros y con los niños mayores que saben cómo comportarse con este tipo de perro.