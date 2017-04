Acerca del Yorkie taza de té

Ser propietario de uno de los perros más pequeños puede parecer una idea atractiva, pero los perros super pequeños pueden traer grandes problemas adicionales. Una gran cantidad de problemas de salud y otros inconvenientes son posibles con este tipo de perros. Aunque es muy lindo, un Yorkie taza de té en última instancia puede no ser un taza de té para cualquiera.

Raza. Si crees que un Yorkie taza de té es una raza diferente te equivocas. Los Yorkies taza de té son simplemente ejemplares más pequeños de Yorkshire terriers. Si piensas exhibir a tu Yorkie taza de té en eventos organizados por el American Kennel Club debes saber que no podrás porque el tamaño de este perro no se adhiere al estándar de la raza. A pesar de que un Yorkie taza de té tiene padres de pura raza no es reconocido oficialmente por el American Kennel Club. El club de Yorkshire Terrier de América se opone a que sus miembros utilicen la expresión ” taza de té” por razones éticas.

Tallas. Si bien la norma establece que un Yorkshire terrier es pequeño cuando tiene un peso de 4 a 7 libras, entonces es obvio que un Yorkie taza de té pesa mucho menos. Los cachorros literalmente pueden caber dentro de una “taza de té”, pero crecen un poco más con la edad. Por mucho que un cachorro taza de té pueda robarse tu corazón y tu alma a causa de su diminuto aspecto, debes tener en cuenta que el dicho “las mejores cosas vienen en envases pequeños” no siempre es cierto.

Salud. El mayor inconveniente de poseer un Yorkie taza de té es la potencial probabilidad de padecer ciertos problemas de salud. Los defectos de nacimiento, complicaciones por la anestesia, problemas de dentición y la hipoglucemia son sólo algunos de los muchos problemas que tu Yorkie taza de té puede tener. Aunque tu querida mascota pueda llenar tu corazón y tu hogar de forma rápida con mucho amor, también puede proporcionarte grandes gastos y acabar con tus ahorros de forma rápida por las frecuentes facturas del veterinario.

Cuidados. Literalmente tienes que ver donde pones tus pies al caminar si decides tener un Yorkie taza de té. Tropezar y pisar a un pequeño perro de este tipo puede causarle graves lesiones e incluso la muerte. Este tipo de perro también puede lesionarse fácilmente al caerse de los muebles o si es atacado por perros más grandes que quieran comérselo como desayuno. Al ser tan pequeño también puede ser dañado fácilmente por los niños. Es bueno que te acostumbres a mirar en los lugares que vas a sentarte antes de hacerlo porque puedes aplastar fácilmente a tu pequeña mascota.

Alimentación. Debido a su pequeño tamaño, los cachorros taza de té son incapaces de almacenar grasa de la misma forma que un perro más grande y también son propensos a tener bajos niveles de glucosa en sangre. Esto se traduce en que necesita tener estrictos horarios de alimentación. En dependencia de sus necesidades individuales te espera alimentar a tu cachorro cada dos o cuatro horas.

Entrenamiento en la casa. Equipado con una pequeña vejiga del tamaño de un guisante, tu Yorkie taza de té puede dejar pequeñas gotas de orina en la casa que a menudo pasan desapercibidas. Una pequeña vejiga también se traducirá en más viajes al aire libre; algo a tener en cuenta durante los meses de invierno. Algunos Yorkies taza de té también pueden ser propensos a tener problemas en la vejiga y de control del intestino aun cuando están completamente desarrollados y entrenados para hacer sus necesidades.

Costo. Debido a que los Yorkies taza de té son sólo versiones más pequeñas del Yorkshire terrier estándar, los criadores no deberían venderlos por un precio más alto. En realidad como no cumplen con los estándares de la raza, los cachorros deberían costar mucho menos. Debido a que los criadores responsables no producen a propósito estos perros, también debes mantenerte alejado de cualquier criador que cría a propósito las tazas de té y los venden sin una garantía de salud y sin esterilizarlos o castrarlos.