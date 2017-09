Agotamiento en un Border collie

erEl Border collie es un perro muy intenso, no es raro que trabaje hasta el punto de agotamiento, lo que es especialmente cierto cuando el clima está cálido. La raza también está sujeta a una tendencia genética a colapsar, condición fácilmente confundida con el agotamiento.

Trabaja hasta que colapsa. Si compartes tu vida con un Border collie, ya sabes que es un perro activo adicto al trabajo. Es muy inteligente pero quizás no lo suficiente como para darse cuenta de que se está esforzando tanto que está poniéndose a sí mismo en peligro. Debes observar detenidamente a tu cachorro para evitar que se esfuerce demasiado. El espécimen ideal combina la velocidad de un perro de carreras con el “ojo” de un setter. Para llevar a cabo sus tareas, este perro excepcional tiene grandes instintos de pastoreo que no le permiten detenerse hasta que ya no puede más.

Agotamiento por calor. Si participas con tu Border collie en actividades vigorosas en un clima cálido como reunir en manada, ambos deben tener cuidado para evitar un golpe de calor. A diferencia de otros tipos de colapso o agotamiento, tu mascota puede tardar un tiempo considerable para recuperarse del agotamiento por calor y puede ser fatal. Es por eso que debes darle mucha agua y tú debes hacer lo mismo cuando realicen cualquier actividad en climas cálidos. Si tu perro sufre de agotamiento por calor, llévalo al veterinario tan pronto como sea posible: la insuficiencia renal es una posibilidad real en los perros gravemente afectados.

Agotamiento. El colapso inducido por ejercicio en realidad no es tan común en los Border collies pero puede ocurrirle a cualquier perro. Si tu Border collie es un “guerrero de fin de semana,” en lugar de un perro que realiza ejercicios bastante agotadores, es más probable que se convierta en una víctima. Si corres o sales de excursión con tu perro regularmente, aunque sean unas cuantas millas, probablemente no va a agotarse. Pero participar en actividades de alto nivel como un concurso de pastoreo, incluso para un perro relativamente en forma podría provocarle un colapso inducido por el ejercicio.

Colapso. Si tu Border collie de repente colapsa durante una carrera o el pastoreo, no asumas que está agotado. Esta es una raza propensa a los colapsos a causa de un trastorno del sistema nervioso conocido como colapso del Border collie. Aunque el ejercicio desencadena el síndrome, no es resultado del agotamiento. Lo que sucede es que un Border collie aparentemente sano se desorienta, se tambalea y cae dentro de los 15 minutos después de haber iniciado algún tipo de ejercicio o competencia. Después de descansar durante media hora, el perro por lo general vuelve a la normalidad. Si tu mascota experimenta más de un episodio de colapso, no debe competir o realizar ejercicio vigoroso.