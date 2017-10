¿Al Irish Soft Coated Wheaten Terrier le gusta cavar?

Si la excavación es un comportamiento canino con el que no puedes vivir, entonces debes mantenerte alejado de los terrier que fueron criados para ser excavadores. Todos los perros tienen en su genética el instinto de cavar, pero algunos como el Irish Soft Coated Wheaten Terrier, tiene más que cualquier otro.

El Terrier es excavador. El hecho de que la palabra terrier se deriva del latín tierra, “terra”, debe ser un indicio suficiente para saber que a un Terrier le gusta cavar. Al ser criado para cazar roedores y seguirlos a través de túneles subterráneos, el Wheaten terrier tiene el instinto de cavar. Es un comportamiento que, una vez que se inicia puede ser difícil de eliminar.

Limita las oportunidades. Una forma que puede frenar la excavación de un Wheaten terrier es limitar sus oportunidades para hacerlo. Dejarlo solo en el patio durante horas le da tiempo suficiente para empezar a destruir tu césped. No tienes que acompañar a tu cachorro cada vez que sale al patio si está vallado pero si debes mantenerlo vigilado para que puedas disuadirlo y distraerlo cuando empiece a cavar. Nunca dejes a tu Wheaten en el patio cuando sales de la casa. Si dejas a tu cachorro sin supervisión es probable que termine aburrido y comience a excavar todo el patio dañando las plantas y todo a su paso.

Gastar un poco de energía. El Wheaten terrier es un perro muy enérgico y brillante que fácilmente se aburre. Cuando este perro tiene mucho tiempo disponible, la gran cantidad de energía que tiene le hace cavar para desahogar la frustración por aburrimiento. Proporciónale a tu mascota mucho ejercicio en tu patio trasero para que gaste esa energía física y mental que tiene para que no piense en destruir tu césped. Una hora de ejercicio riguroso todos los días debe ser suficiente para reducir la tendencia de un Wheaten terrier de crear un túnel.

Distraerlo. En ocasiones tu Wheaten terrier está demasiado arraigado con la excavación y no parece haber otra cosa que no sea destruir tu jardín. En estos casos es útil proporcionarle a tu cachorro un área de excavación apropiada. Busca una caja de arena y entierra unos juguetes en ella. Convertir un área aprobada para la excavación en una caza del tesoro aumenta el disfrute y hace que destruir tu césped o cantero sea menos atractivo.

Concertar una cita. Las guarderías para cachorros se han hecho populares para aquellos dueños que tienen horarios de trabajo que no les permiten pasar suficiente tiempo con sus mascotas. Insuficiente estimulación física y mental es lo que tan a menudo conduce a los perros como el Wheaten terrier a excavar. Al pasar tiempo con tu Wheaten terrier puedes eliminar su deseo por excavar. Tener acceso a una guardería canina no es la única solución sino que además debes proporcionarle tiempo de juego. Queda con algunos amigos que tengan perros para que los lleven a un parque o una casa donde puedan tener oportunidad de jugar e interactuar regularmente. Un perro cansado es un perro feliz que no tiene energía o inclinación hacia la excavación.