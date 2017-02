Altura y peso estándar de un Beagle

Esto perro feliz se parece mucho a su antecesor el Foxhound. Un Foxhound maduro oscilaba entre 21 y 25 pulgadas de alto, por lo que el Beagle resultó ser una versión en miniatura. Los Beagles fueron credos para cazar y seguir rastros, lo que hace que también tengan un buen olfato para la comida.

Tallas. La altura de un Beagle estándar depende de la variedad y el club que los califique. El estándar del American Kennel Club enumera dos variedades, los perros cuya altura se encuentra a menos de 13 pulgadas y los que a su edad adulta alcanzan entre 13 y 15 pulgadas. Al Kennel Club Británico le gustan un poco más altos, agregando una pulgada para una altura máxima de 16. El Beagle Grown debe pesar entre 18 y 30 libras, siendo los machos más grandes que las hembras.

Condrodistrofia. La Condro distrofia, también conocida como enanismo del beagle, provoca que las patas y las vértebras tengan un crecimiento anormal. Igualmente llamada “las cosas graciosas” por los criadores de Beagles, esta condición seguramente no te hará reír y puede ser grave y siendo evidente cuando un cachorro tiene sólo tres semanas de edad. Un veterinario hace un diagnóstico definitivo a través de rayos-X y lo que sucederá después va a depender del grado de enanismo. Los Beagles levemente afectados pueden vivir hasta una edad avanzada con dificultades menores. Los perros gravemente afectados son generalmente sacrificados. Aquellos perros que tengan cualquier grado de condro distrofia no deben ser padres ya que es una afección que se transmite a través de los genes.

Obesidad. Los Beagles no son conocidos para nada por su educación y apetito refinado en las mesa. Si tu Beagle es normal, seguramente nunca ha tenido problemas con algún alimento. Su paladar no discrimina sino que al contrario es probable que haya comido unas cuantas cosas no comestibles. Eso resume dos de los problemas de salud más frecuentes en la raza: comer demasiado y comer cosas que no debe. Debes resistirte a sus suplicantes ojos marrones que miran cada bocado de comida que llevas de tu plato a tu boca. Sírvele un alimento para perros de alta calidad, dale cautelosamente las sobras de comidas y golosinas y asegúrate de que tenga mucho ejercicio.

Esperanza de vida. Una Beagle bien cuidado puede darte mucha alegría durante los próximos 12 a 15 años. Entre otros aspectos, bien cuidado significa que tendrá un peso saludable y normal. Llévalo a pasear todos los días y déjalo correr en un jardín vallado que no pueda saltar, el cual debe tener por lo menos 5 metros de altura con cemento o tela metálica enterrada bajo la línea de la cerca para evitar que escape saltando o excavando. No lo dejes suelto sin correa porque hay muchas probabilidades de que pueda perderse al seguir algún olor en el camino.