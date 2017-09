Ansiedad en el Weimaraner

El Weimaraner es conocido por sufrir de ansiedad por separación. Debido a su inteligencia, a menudo es tratado como un miembro de la familia. De hecho, los Weimaraners piensan que sus propietarios son parte de su manada y necesitan ser protegidos. Cuando estás lejos tiene miedo de que no vayas a estar bien por tu cuenta.

Ansiedad por separación. La ansiedad por separación es la razón más común por la que las mascotas son abandonadas o entregadas a los refugios. Las mascotas que sufren de ansiedad por separación tienden a destruir los muebles u otros artículos del hogar, orinar o defecar en el suelo, aullar durante varias horas seguidas o intentar escapar. Aunque puedes molestarte cuando llegas a casa y encuentras una almohada hecha jirones, debes saber que tu perro no lo hizo para molestarte. Hace estas cosas producto de una reacción nerviosa y temerosa porque estás lejos.

La diferencia. Asegúrate de que tu Weimaraner no está destrozando tu casa por una mala formación o por curiosidad antes de empezar a tratarlo por ansiedad por separación. Si se pone muy nervioso cuando te preparas para salir de la casa o si choca contra las paredes cuando llegas a casa, es muy probable que esté destruyendo las cosas debido a la ansiedad por separación. Si notas que está hurgando en la basura o que sólo mastica objetos fragantes como los zapatos u otros artículos de cuero, es probable que esté actuando por aburrimiento y curiosidad. Los constantes ladridos mientras estás fuera es también un signo casi definitivo de ansiedad por separación, mientras que ladrar a las personas que caminan por delante de la casa o a los ruidos fuertes como una alarma, entonces no es por ansiedad.

Tratamientos. Casi todos los casos de ansiedad por separación en los Weimaraners son tratables con el tiempo, pero se necesita un poco de esfuerzo de tu parte. Trabaja con tu cachorro todos los días. Comienza por salir de la casa durante unos minutos, luego hazlo durante 10 minutos y así sucesivamente hasta que tu perro se sienta cómodo cuando lo dejas solo por largos períodos de tiempo. Asegúrate de ejercitarlo antes de salir. Esto lo dejará en un estado más relajado y podrá dormir durante un tiempo cuando te hayas ido. Siempre déjale una de sus golosinas o juguetes favoritos para que asocie la soledad con algo que ama.

Lo que no debes hacer. Recuerda siempre que tu Weimaraner está luchando contra una ansiedad extrema mientras estás ausente y no que quiere molestarte. Castigar a tu mascota para algo que hace mientras estás lejos sólo lo pondrá más nervioso cada vez que te vayas. Además, nunca debes señalarle los objetos de los cuales lo quieres alejado. Por ejemplo, si normalmente muerde el sofá cuando te has ido, no se lo señales antes de salir. Esto sólo lo confundirá y cuando esté ansioso pensará que querías decirle que le prestara especial atención a ese sofá en lugar de mantenerse alejado.