Ansiedad en un Goldendoodle

Tu Goldendoodle es una mezcla de un Poodle y un Golden retriever, dos razas conocidas por su compañerismo y naturaleza afectuosa. El Goldendoodle se convierte rápidamente en un miembro de la familia pero debido a su apego con su dueño muchos desarrollan ansiedad por separación.

Ansiedad por separación. La ansiedad por separación es común en el Golden retriever así como en el Poodle, por lo que si tu cachorro destruye cosas mientras estás lejos, es muy probable que se deba a eso. La ansiedad por separación es algo con lo que tu mascota lucha cuando se queda sola. Se siente muy solo, nervioso y deprimido, lo que a menudo ocasiona la destrucción de tus cosas, arañar las puertas y paredes, hacer sus necesidades en la casa, ladrar durante horas o incluso intentos de fuga peligrosos para encontrarte. Debido a que el Goldendoodle es un “perro de diseño” que fue criado mayormente como perro de compañía, no es para aquellas familias que no están a menudo en casa. Tu cachorro ve a tu familia como su manada, así que cuando lo dejas solo durante todo el día es presa del pánico.

¿Cómo se adquiere? La ansiedad por separación puede ser el resultado de muchos cambios en la vida del perro. Los perros de diseño como el Goldendoodle son mayormente comprados a un criador y adquieren la ansiedad por separación debido al apego que tienen con sus dueños. Los pequeños cambios de estilo de vida pueden provocarle ansiedad a tu cachorro. Si cambias el horario de trabajo de un turno de día a un turno de noche, tu Goldendoodle puede confundirse y preocuparse porque no vuelves. Tu cachorro como la mayoría de los perros, siente la pérdida de un miembro de su familia que incluye a tu familia y otras mascotas del hogar. Asegúrate de que puedes pasar mucho tiempo con tu Goldendoodle antes de adquirirlo como mascota y trabaja en su entrenamiento tan pronto como veas los signos de ansiedad por separación.

Tratamientos. El Goldendoodle requiere tener contacto con su dueño todos los días, pero es lógico que vas a tener que salir de tu casa y dejar a tu cachorro solo en determinados momentos. Esta raza responde muy rápidamente a la formación, así que con un poco de trabajo su ansiedad por separación se puede tratar. Estos perros tienen un alto nivel de energía, lo que significa que tendrás que darle una cantidad moderada de ejercicio a tu perro antes de tu horario de salida de la casa. Esto puede ser lanzarle una pelota o llevarlo a dar un paseo, a nadar o a correr antes de irte. Dejarlo agotado le ayudará a dormir una parte del tiempo que estarás ausente. Dale una manta o prenda de vestir que tenga tu olor para consolarlo mientras estás fuera y déjale su comida favorita o un juguete que le ayude a asociar tu salida con algo que ama. Un juguete que lo mantenga ocupado durante mucho tiempo como un hueso o un juguete Kong con un regalo en el interior es ideal. Comienza a salir de la casa por cortos períodos de tiempo varias veces al día para ayudar a que tu cachorro se dé cuenta de que siempre vuelves.

No lo castigues. Tu Goldendoodle responde positivamente a los métodos de entrenamiento suaves en los que obtiene recompensas. Si lo regañas y castigas cuando regresas a la casa porque encuentras que ha destruido cosas, sólo harás que tu Goldendoodle sienta más miedo cuando lo dejas porque se anticipa un castigo a tu regreso. Tu perro solo destruye las cosas en la casa porque no puede controlar su ansiedad y no para molestarte. Si la ansiedad no se alivia después de unas semanas de tratamiento, ponte en contacto con el veterinario para que te recomiende tratamientos para la ansiedad a base de hierbas o farmacéuticos para utilizarlos con los tratamientos de acondicionamiento hasta que tu mascota se sienta cómoda con tus salidas durante varias horas.