El Pit bull terrier americano es una raza que se adhiere mucho a sus dueños. Si bien es común leer sobre su temperamento, no se suele leer acerca de cuántos Pit bull sufren de ansiedad por separación. De hecho, es la razón número uno por la que la raza es abandonada o enviada a los refugios.

Los signos de ansiedad por separación. El masticar objetos y muebles, aullar durante varias horas y orinar o defecar en el suelo, son signos comunes de que tu perro puede tener ansiedad por separación. La mayoría de estos síntomas son a menudo atribuidos al Pit bull por ser un “perro malo”. La verdad es que tu mascota no está haciendo estas cosas porque quiere sino porque está realmente angustiado por no tenerte a su lado. Si tu cachorro está extremadamente ansioso o molesto cuando te preparas para salir y demasiado emocionado cuando llegas a casa, lo más probable es que tenga ansiedad por separación.

La diferencia. Puede ser difícil saber la diferencia entre la ansiedad por separación y si tu perro actúa por aburrimiento o curiosidad. Si escarba en la basura durante tu ausencia o sólo mastica objetos muy fragantes como zapatos o artículos de cuero, entonces el problema es más probable que sea por aburrimiento. Si le ladra a las personas que caminan por la casa o a los ruidos fuertes, a diferencia de un ladrido o aullido constante y no muestra otros signos de angustia, es probable que no sea ansiedad por separación.

¿Qué hacer? Casi todos los casos de ansiedad por separación en los Pit bulls se pueden tratar y mejorar con un poco de esfuerzo por parte del dueño. Comienza a ejercitar a tu mascota antes de tu horario de salida. Esto le ayudará a dormir y a relajarse un poco o todo el tiempo que estarás ausente. Sal de la casa por cortos períodos de tiempo, como cinco o diez minutos al principio. Lentamente extienda la cantidad de tiempo ausente hasta que puedas salir durante horas sin que tenga ningún problema. Dejar a tu mascota con un hueso o su juguete favorito también le ayudará a asociar la soledad con algo que ama.

Lo que no debes hacer. Cualquiera que sea el tratamiento de la ansiedad por separación que decidas tomar, No castigues a tu Pit bull por la destrucción que pueda haber ocasionado mientras estabas ausente. El castigo sólo empeorará el problema. Tendrá pánico anticipado esperando a ser castigado cuando regreses. Si mastica o destruye objetos, no se los enseñes antes de salir. Esto hará que se centre en ellos cuando se moleste en lugar de dejarlos. Puede ser frustrante hacerle frente a los daños ocasionados pero debes tener en cuenta que casi todos los casos de ansiedad por separación en los Pit bull pueden tratarse.