Ansiedad por separación en un Cocker spaniel

¿Tu Cocker spaniel orina en el suelo, mastica los muebles o ladra y se queja cuando sales de la casa y lo dejas solo? Esta raza a menudo es muy apegada a su dueño y tiende a volverse extremadamente ansiosa cuando se queda sola. Entender la ansiedad por separación de tu mascota te ayudará a tratarla.

¿Qué es la ansiedad por separación? El Cocker spaniel es conocido por ser muy apegado a su dueño por tanto no es recomendable que estés lejos de tu perro gran parte del día. La ansiedad por separación es un estado de pánico nervioso que tu perro sufre cuando se queda solo. Si tu Cocker spaniel actúa muy nervioso antes de que salgas de la casa, tiene una reacción frenética cuando llegas, muerde los muebles, se orina en la casa, araña la puerta o ladra durante tu ausencia, puede ser porque tiene ansiedad por separación. Por otro lado, si está hurgando en la basura o sólo mastica artículos con olores fuertes tales como objetos de cuero o zapatos, es probable que esté aburrido o sienta curiosidad. Asegúrate de descartar otras causas antes de tratarlo por ansiedad por separación.

Ansiedad severa por separación. El Cocker Spaniel quiere estar con su dueño en todo momento. Si tu cachorro se está lastimando tratando de salir de su jaula o de la casa cuando te vas como por ejemplo, se rompe los dientes o las uñas o saltar a través de una ventana de vidrio, es porque sufre de ansiedad severa por separación. Tendrás que trabajar con tu perro durante más tiempo y los tratamientos que utilizan intervalos para salir de la casa deberán empezar con apenas unos pocos minutos y debes aumentar la cantidad de tiempo muy lentamente. Siempre que sea posible, cualquier perro con ansiedad severa por separación debe ser cuidado por un amigo o asistir a la guardería para cachorros mientras que su dueño esté en el trabajo.

Causas. La ansiedad por separación es generalmente causada por los cambios en el estilo de vida del perro. Estos cambios pueden ser la pérdida de otra mascota de la familia, de una persona de la casa o algo tan simple como un cambio en la rutina de tu perro debido a tu horario de trabajo. La ansiedad por separación es común en los perros que han sido abandonados por un propietario anterior. El Cocker spaniel que está muy apegado a su propietario y es abandonado o regalado a otra familia puede terminar con un trauma severo.

El ejercicio y preparación. Asegúrate de ejercitar a tu Cocker spaniel antes de salir de la casa. Déjale un cuenco con agua fresca y dale de comer justo antes de salir. Esto le permitirá relajarse o dormir durante una parte del tiempo que estarás ausente teniendo menos tiempo para preocuparse. Otra forma eficaz para tratar la ansiedad es a través de la preparación, puedes darle una golosina o un hueso que realmente disfruta cada vez que salgas. La golosina le ayudará a asociar tu salida con algo que le gusta y no pensará en ti mientras la disfruta.

Salir y regresar a la casa. Trabaja con tu Cocker spaniel todos los días para que se percate de que tus salidas de la casa son normales y que siempre vas a regresar. Comienza por salir de la casa durante cinco minutos, luego por durante diez minutos y después por 20 minutos y así sucesivamente hasta que puedas salir durante toda tu jornada de trabajo sin que tu cachorro se ponga ansioso. No le des una gran despedida antes de salir de la casa y no lo saludes durante los primeros cinco minutos cuando regreses. Esto le hará saber que salir de la casa no es gran cosa y regresar es lo normal. Eventualmente tu cachorro sentirá lo mismo.