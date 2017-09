Ansiedad por separación en un Jack Russell terrier

russelEl Jack Russell terrier no es un perro grande pero puede dejar una gran destrucción a su paso. La ansiedad por separación es muy común en la raza, lo cual aparece cuando tu Jack Russell terrier se molesta por quedarse solo en la casa. Tu mascota alivia la tensión a través de la masticación o de ladridos constantes. La paciencia y el compromiso son la cura más eficaz.

Jack Russell terrier. Para comprender la ansiedad por separación de tu Jack Russell terrier, tienes que entender su naturaleza. Esta raza fue criada para cazar alimañas, es muy enérgico y obsesivo. Tu perro necesita mucho ejercicio para dejar salir parte de esa energía. Criado como un perro de trabajo, también necesita un trabajo que hacer o va a encontrar uno, lo que podría incluir la excavación en tu patio en busca de roedores. Muchos propietarios se sienten abrumados por esta raza exigente, por lo que muchos ejemplares terminan en refugios cuando son aún perros jóvenes.

Aliviar la tensión. Los perros que presentan ansiedad por separación tienen que hacer algo para aliviar la tensión experimentada cuando su dueño está ausente. Tu perro puede ladrar sin medida, molestando a los vecinos o masticar cualquier cosa que pueda conseguir con sus pequeños dientes. Como al Jack Russell terrier le encanta cavar, es posible que decida descubrir que hay dentro de tus muebles tapizados. Podría orinar o hacer caca dentro de la casa o comportarse de manera agresiva cuando siente que te vas; cuando te pones un abrigo y los zapatos puede mostrar este comportamiento.

Lo que no debes hacer. No castigues a tu Jack Russell terrier cuando llegues a casa y descubras que se ha pasado el día destruyendo cosas. Tu perro no va a entender qué lo castigas por algo que hizo hace horas. Puede parecer “culpable”, pero eso es porque sabe que tiene un gran desorden en la casa y que cuando llegues está en problemas. Si bien algunos podrán aconsejarte que te busques otra mascota para que le haga compañía y alivie el estrés por separación, esto casi nunca funciona, especialmente con los Jack Russell terrier, quienes por lo general no disfrutan de la compañía de otros perros. Tu mascota está unida a ti y no hay sustituto posible.

Qué puede ayudar. No hay cura que pueda remediar la ansiedad por separación de tu Jack Russell terrier de la noche a la mañana, pero un ejercicio regular y un régimen de entrenamiento por lo general funciona a largo plazo. Lleva a tu perro a dar un largo paseo todos los días, inscríbelo en clases de obediencia y ejercítalo todos los días. Debe saber los comandos “ven”, “siéntate”, “abajo” y “quieto”. Si hay más de una persona en tu hogar, a la que el perro esté más unido debe ignorarlo durante unas tres semanas, la idea es que el perro se vuelva menos dependiente de esa persona.