Bañar a un Bulldog inglés adulto

El Bulldog inglés es un perro arrugado, juguetón y agradable, aunque en ocasiones es un poco apestoso. Ya sea pequeño, regordete o atlético, el régimen de limpieza de tu Bulldog es bastante simple. Con un baño y un cepillado regular va a estar y oler tan bien como luce.

Elementos que necesitas

• Cepillo de cerdas suaves

• Champú para perros suave que repele parásitos

• Toalla

• Bastoncillos de algodón

Paso 1. Establece un horario de baño cada un mes o dos. Con esto es más que suficiente para que tu perro esté limpio. Esta raza tiene un pelaje corto cubierto de aceites protectores y si lo bañas con mucha frecuencia se los vas a eliminar lo cual es perjudicial para su piel.

Paso 2. Cepilla su pelaje antes de bañarlo. Un Bulldog necesita un buen cepillado todos los días para que le quites toda la suciedad y el pelo muerto que tiene. Cepillarlo antes del baño va a reducir la cantidad de pelo en la bañera y la cantidad de trabajo que te va a llevar limpiar todo cuando termines. Dado que su piel es tan sensible, utiliza un cepillo de cerdas suaves o redondeadas. Péinalo en contra de la corriente y luego a favor, esto te permitirá quitarle todo el pelo muerto.

Paso 3.Pon agua caliente en tu bañera pero que no sea más que unos pocos centímetros. Tu perro no debe necesitar un chaleco salvavidas ya que el agua debe darle hasta aproximadamente el nivel de la rodilla. Asegúrate de que el baño sea bastante cálido para que no tenga frío.

Paso 4.Mójalo bien antes de enjabonarlo pero no dejes que le caiga agua en la cara o en los oídos. Esos son lugares donde las bacterias se reproducen cuando hay humedad y las vas a limpiar después, así que no te preocupes ahora por ellas.

Paso 5.Masajéaleel pelaje después de aplicarle un poco de champú suave para perros. Recuerda que tiene la piel sensible, así que debes hacerlo suave. Esos aceites que estás quitándole son un repelente natural de parásitos, por lo que cuando lo bañes tienes que hacerlo con un champú que sea repelente de parásitos. Esto le mantiene a salvo la piel hasta que los aceites creen una capa protectora de forma natural. Enjuágalo comenzando por el cuello hasta terminar en la cola sin olvidar las zonas bajas, los pliegues y las patas. Por último debes enjuagarlo completamente para retirar todo el jabón de su pelaje.

Paso 6. Deja que tu cachorro salga de la bañera y sécalo con una toalla. Mientras su pelaje se seca completamente, tienes la oportunidad de limpiarle la cara, lo cual debes hacer todos los días. Humedece un bastoncillo de algodón en agua tibia y luego pásalo suavemente por las zonas entre sus pliegues faciales. Sigue haciendo esto utilizando nuevos bastoncillos hasta que el último salga limpio, luego limpia completamente sus pliegues con un bastoncillo de algodón seco para eliminar la humedad.