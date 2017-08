Boston terrier con apnea del sueño

Tu Boston terrier podría no ser el mejor compañero de cama si quieres tener una buena noche de sueño. Al igual que otras razas braquicefálicas, tu mascota probablemente ronca. Ese ronquido puede indicar apnea del sueño, donde su respiración se obstruye y ocasionalmente se detiene durante un máximo de 20 segundos causando ese incómodo sonido que interrumpe tu sueño.

Síndrome de obstrucción de las vías respiratorias en las razas braquicéfalas. Para los perros con hocicos cortos como el Boston terrier, el Pug, el Bulldog y el Pekinés, la apnea del sueño es un elemento del síndrome de obstrucción de las vías respiratorias en las razas braquicéfalas. La cabeza corta y los pequeños orificios de la nariz de estos perros deben trabajar más duro para tomar aire suficiente. La respiración normal de tu perro cuando está despierto puede ser ruidosa, con jadeo excesivo y ronquidos. Si tu Boston terrier tiene sobrepeso empeora aún más la situación. El clima caliente y húmedo también son problemas para él.

Apnea del sueño. Cuando tu Boston esté profundamente dormido, escucha con atención sus patrones de respiración. Cuando puedass notar que sus ronquidos han cesado seguramente comprobarás que su respiración puede sonar superficial o podría detenerse por completo. Puede que de repente se inquiete y a continuación comience a jadear antes de que la somnolencia regrese. Los perros con apnea del sueño podrían experimentar un máximo de 100 episodios de respiración interrumpida en una típica noche de sueño reparador.

Salud. La apnea del sueño no sólo afecta la capacidad de tu Boston terrier para conseguir un sueño reparador sino que puede conducir a otros problemas de salud. Piensa en cómo te sientes cuando no duermes lo suficiente y tendrás una idea de cómo se siente tu perro si se trata de un problema crónico. No está en su estado normal durante el día sino que está cansado. Podría sufrir cambios de humor, volverse irritable y distante. Los perros afectados pueden experimentar dolores de cabeza por la mañana. Tu mascota no puede decirte que tiene dolor de cabeza pero puedes ver que no se siente muy bien. En el largo plazo la falta de sueño puede conducir a hipertensión arterial, diabetes, derrames cerebrales y problemas cardíacos.

Tratamiento. Si tu perro sufre de apnea del sueño, llévalo al veterinario para que le haga un examen. Puede prescribirle ondansetron, un medicamento comercializado para las personas con el nombre Zofran. Aunque generalmente se utiliza para prevenir los vómitos, también puede ayudar a las razas de perros braquicefálicas con apnea del sueño. Si la enfermedad es grave el veterinario podría recomendar una cirugía. Si tu mascota tiene un paladar blando alargado, que es común en los perros de hocico corto, la cirugía puede incluir una resección suave en el paladar para aliviar los ronquidos y las dificultades respiratorias. Si sus fosas nasales son muy pequeñas, una condición común conocida como narinas estenóticas, se le puede quitar una sección del tejido de los orificios de la nariz. Esto permitirá que el perro respire mejor y más normal.