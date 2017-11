Características de un Boyero de Flandes

El Boyero de Flandes es un nombre atractivo para este perro grande y robusto que es comúnmente llamado Perro de ganado belga. Originalmente era un perro de granja, por lo que no es especialmente adecuado para tenerlo en la ciudad, pero puede prosperar en áreas rurales y suburbanas donde tenga espacio para deambular.

Apariencia. En la madurez un Boyero de Flandes puede alcanzar de 23,5 a 27,5 centímetros de altura y pesar entre 70 y 100 libras siendo los machos más grandes que las hembras. El pelaje es largo y doble siendo comúnmente de color negro, plateado, gris o sal y pimienta y en ocasiones hay camadas que tienen un cachorro de color marrón. Otra de las características distintivas del Boyero de Flandes es que tiene una tupida barba y bigotes.

Temperamento. Muy leal, el Boyero de Flandes protegerá a su dueño y a su hogar con su vida. La mayoría tienen temperamentos tranquilos, estables y no son agresivos con las personas, pero no son los perros más amigables. Aunque es un buen perro para la familia, debido a su enorme tamaño no es una buena opción para aquellos que tiene niños pequeños mientras que con los niños mayores pueden ser sus mejores amigos.

Entrenamiento. El entrenamiento de obediencia para un Boyero de Flandes es una necesidad, este es un perro que desconfía de los extraños por lo que requiere ser socializado desde que es pequeño. Es inteligente pero también independiente, así que debes ser paciente cuando lo entrenas. Esta raza tiene una fuerte ética de trabajo, se especializa en las actividades que tenga que realizar un trabajo como la búsqueda y rescate o el seguimiento.

Ejercicio. Si eres adicto a la TV, el Boyero de Flandes puede no ser una buena opción, pero si amas estar al aire libre, salir de excursión y correr, podría ser el perro ideal para acompañarte en tus aventuras. Necesita de ejercicio moderado, esta raza fue criada para trabajar todo el día, arrear el ganado y tirar de carros, por lo que el Boyero de Flandes moderno necesita quemar esa energía que tiene con al menos dos caminatas diarias de 20 minutos. También debes tener un patio cercado para que tu mascota pueda correr pero esto no sustituye las caminatas diarias. La mayoría de los perros no se ejercitan lo suficiente en sus patios como para mantenerse en forma.

Otros animales domésticos. Un Boyero de Flandes puede ser agresivo con los perros que no conoce, así que debes tener cuidado cuando lo introduces con otros caninos. Es más probable que se lleve bien con otros perros domésticos. Tu mascota puede o no llevarse bien con los gatos, esta raza posee un fuerte instinto de caza, por lo que los gatos del vecindario podrían estar en un gran problema, pero puede acostumbrarse a un gato que viva dentro su casa y que sea parte de la familia. Debido al fuerte instinto de presa que tiene no puedes dejarlo sin supervisión cuando hay conejos u otros animales pequeños alrededor.

Aseo. El Boyero de Flandes es un tanto trabajoso cuando se trata del aseo, no derrama mucho pelo pero su pelaje puede formar esteras fácilmente por lo que necesita ser cepillado regularmente un par de veces a la semana. El poco derrame de esta raza se debe a que los pelos más largos de su capa externa se solidifican y tienen tendencia a evitar el vertimiento del pelo de la capa interna que termina en el suelo o en tu ropa y los muebles. Los pelos muertos forman esteras en el pelaje si no aseas semanalmente a tu mascota. Este perro tiene un poco de mal olor en el pelaje y la textura del mismo es como un imán para la suciedad, por lo que necesita ser baño cuando está demasiado sucio o apestoso. Es probable que no lo quieras corriendo dentro de la casa y menos por las habitaciones formales. Tendrás que limpiar su barba después de las comidas con un paño o toalla de papel. Si no piensas exhibir a tu perro puedes recortarle la barba. El Boyero de Flandes es conocido por la flatulencia, así que sentirás con frecuencia un olor desagradable por toda la casa.