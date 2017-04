Características y cuidados del Bichon Frisé

El Bichon Frisce parece un juguete de peluche con vida. Es un pequeño perro blanco y esponjoso con ojos negros como de botón y una cola peluda. Nada hace que este pequeño perro sea más feliz que estar con su dueño. Es un verdadero perro de compañía y una vez en tu vida será tu mejor amigo para siempre.

Temperamento. Feliz, feliz, alegre, alegre. Esa cancioncilla describe perfectamente el temperamento de un Bichon. A tu pequeño perro le gusta jugar y se lleva bien con casi todo el mundo, incluidos los niños, otros perros y los gatos. Es inteligente y no es un mal perro guardián para el tamaño que tiene. Aunque es probable que le dé la bienvenida a un ladrón en la casa al igual que lo hace con todos los demás, sin duda alguna te va a avisar de que hay alguien al acecho cerca de la casa. Esta raza anhela el compañerismo. Si pasas mucho tiempo fuera de casa, esta no es la mejor raza que puedes tener. Tu Bichon simplemente estará todo el día sin moverse esperando tu regreso. Si ya dispones de un Bichon y tu horario te impide hace estar mucho tiempo alejado de la casa, considera comprar otro Bichon para que le haga compañía.

Aseo. El Bichon no derrama pelo. Si bien no existe ningún perro que sea realmente hipoalergénico, esta raza puede ser una buena opción para aquellas personas que tienen alergias leves o para los que viven con alguien que tiene. Su pelaje requiere de una preparación regular para prevenir la formación de esteras. Para mantener su pelaje limpio necesitará de baños regulares. Las manchas por lágrimas a menudo afectan la apariencia del Bichon, por lo que vas a tener que eliminarlas utilizando productos suaves diseñados para tal fin. Como las manchas por lágrimas tienen varias causas, debes llevarlo al veterinario para que le haga un diagnóstico y ver si existe algún tratamiento médico que le pueda ayudar. Como las alergias pueden provocarle lágrimas si no las atiendes estas pueden bloquearle los conductos lagrimales.

Entrenamiento. Tu pequeño Bichon es un alumno difícil y con algunas excepciones importantes la raza tiene reputación de ser difícil de educar. Si encuentras esta característica en tu perro, intenta el entrenamiento del cajón. Tarde o temprano entenderá la idea. Estos pequeños perros activos necesitan una cantidad justa de ejercicio. Si tienes más de un perro pueden jugar juntos y llevarlos a que jueguen fuera de la casa. Si sólo tienes uno debes llevarlo a dar un largo paseo diario.

Salud. Algunos problemas de salud en el Bichon son hereditarios, mientras que otros afectan a los perros pequeños en general. Un ejemplo de esto último es la luxación de rótula o rótula deslizada. Dependiendo de la gravedad el veterinario puede indicarle medicamentos, reposo o una cirugía. Muchos Bichons sufren de dermatitis atópica o alergias en la piel. El desarrollo de la alergia dependerá del tiempo que tardes en encontrar la causa. Debido a que tiene una boca pequeñas, los 42 dientes que llega a tener en la edad adulta a menudo de causa problemas dentales. Aprende a cepillar los dientes de tu Bichon para que mantengas a raya el sarro y cortes de raíz los problemas dentales.