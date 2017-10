Ceguera en el Pug

Quizás te hayas enamorado de tu Pug por esos lindos ojos pardos que tiene pero estos podrían ser la causa de problemas médicos. Los ojos saltones del Pugs le hacen más susceptible que otros perros a lesiones como úlceras y arañazos, además la raza es propensa a otras condiciones que causan ceguera.

Queratitis pigmentaria. La Queratitis pigmentaria es una condición tan frecuente en el Pug que se han desarrollado estudios para determinar la causa y tratar de encontrar una solución preventiva. Cuando un Pug es afectado por queratitis pigmentaria un color marrón aparece en la córnea bloqueando la luz e interfiriendo en la visión del perro. Si observas manchas oscuras en el interior de la esquina del ojo de tu cachorro debes hablar con veterinario para ver si hay que tratarlo por Queratitis pigmentaria. La detección temprana y el tratamiento con gotas o incluso la cirugía podrían salvarle la vista a tu Pug.

Atrofia de retina. La atrofia de retina en un Pug puede causar ceguera en los perros mayores de cinco años, hasta ahora no hay cura y aunque esta es una raza propensa a heredar la enfermedad, no mucho se sabe sobre cómo se transfiere. Conversa con el veterinario sobre la atrofia de retina progresiva en tu Pug sobre todo si alguno de sus padres tiene la enfermedad. El veterinario puede mantener un ojo en tu Pug por así decirlo, para buscar anomalías en sus ojos y podrás ver si presenta problemas en la visión como chocar contra las paredes o no ver donde lanzas la pelota.

Problemas en el párpado. Los párpados del Pug pueden ser la fuente para propiciar las condiciones que pueden conducir a la ceguera. Un problema es la aparición de dos filas de pestañas que causan problemas cuando algún pelo es presionado contra el ojo causando irritación y rasguños. Otra condición es causada por los párpados que se pliegan hacia el ojo rozando la superficie. Si no se tratan ambas condiciones pueden provocar ceguera, por lo que siempre debes consultar al veterinario si observas que tu cachorro entrecierra los ojos, sus ojos tienen muchos rasguños o parecen estar irritados y tener dolor.

Encefalitis del Pug. Sólo unos pocos Pug son afectados por encefalitis del Pug pero es una enfermedad hereditaria que puede provocar ceguera entre otras condiciones incluyendo la muerte. Habla con el veterinario inmediatamente si tu pug parece estar deprimido, tropieza o camina con dificultad, tiene convulsiones o parece estar teniendo problemas en la vista. Puede ser que quiera tratarlo con medicamentos anticonvulsivos, esteroides y posiblemente antibióticos.