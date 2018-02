Cinco consejos para entrenar en casa a un cachorro

El problema es tan viejo como cuando por primera vez los perros fueron domesticados hace unos 15.000 años atrás. ¿Cómo se entrena un cachorro en una casa? Hoy en día, con nuestra falta de tiempo y energía, nos preguntamos qué tan rápido se puede hacer. ¿Se puede hacer en un mes, unas semanas, una semana? ¡Sí! Se puede realizar en aproximadamente una semana y, aunque es posible que aparezcan accidentes en las diferentes etapas de la vida del cachorro y que permanezcan situaciones problemáticas, estas pueden volver a aprenderse rápidamente.

Muy pocos cachorros pueden ser entrenados cuando se adquieren, si son un poco mayores, como de 16 semanas puede ser (los cachorros menores de diez semanas no pueden controlar su micción más que por unas pocas horas), sin embargo, a esta edad, estarás obligado a navegar a través piss de perrito y poopie enterrados bajo la alfombra. Las claves para el entrenamiento rápido del cachorro son: el tiempo, la tenacidad, la paciencia y la estabilidad. Puede ser que tengasque tomar un poco de tiempo fuera del trabajo por adelantado, pero veráslos frutos más adelante.

1. Utilizar el cajón: Una vez que el cachorro se sienta cómodo en la caja, la utilizarás para ayudar con el entrenamiento en el hogar. Es poco probable que prefiera tener accidentes a estar en su área segura y cómoda por se le puede entrenar para estar en el cajón la mayoría del tiempo en vez de estar durmiendo en lugares donde puede tener o provocar accidentes.

2. Observar al perro: Sigue atento a tu perrito tanto como sea posible. Cuantas más veces se le pueda coger justo cuando está a punto de eliminar, más rápido aprenderá. Esté atento a las señales e inmediatamente lo agarras y lo colocas fuera (incluso si ha comenzado a orinar). Los signos de un movimiento intestinal inminente son: estar en cuclillas, olfateando fuera del lugar y dando vueltas en círculo. Tienes que ser rápido porque un cachorro puede encontrar un lugar y orinar en cinco segundos.

3. Alabarlo, alabarlo y alabarlo: Al llevar a tu cachorro fuera, alábalo aunque se las haya arreglado para terminar su faena en tu suéter nuevo. Nunca lo regañesen caso de accidentes.

4. Contar con la ayuda de los demás: Todo el proceso será más fácil y más eficaz si los miembros de la familia o los amigos pueden ayudar.

5. Quitar el mal olor: Cuando hay accidentes, limpia inmediatamente el área con un limpiador que se deshace de los olores de orina y no con algo que sólo enmascara la misma. Tu cachorro volverá a los mismos lugares donde ha orinado si no lo haces.

Puede parecer mucho trabajo, pero las consecuencias de no entrenar a tu cachorro desde el principio para que no elimine en el hogar son muchas. Vas a tener el estigma de un cachorro mal educado en las manos cuando lo lleves a lugares y hará que el entrenamiento de obediencia sea más difícil porque no ha pasado por la primera lección de aprendizaje de saber quién es el alfa (tú). La formación de un perro adulto necesita mucho más trabajo y no son tan fáciles de cargar y llevar fuera. Es una forma medianamente simple el entrenarlo en el hogar, pero es muy eficaz si se toma el tiempo y se hace el esfuerzo. Sólo recuerda mantener los ojos abiertos, los brazos listos para recoger a tu amigo peludo y su rostro alegre incluso en medio de la orina.