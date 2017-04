Cómo adoptar a un Rottweiler hembra en un hogar con varias mascotas

La adopción de perros es como comer papas fritas: no puedes tener uno solo. A pesar de esto, cuando pienses en llevar una nueva mascota a tu hogar, necesitas asegurarte de que todos se llevarán bien. Si un Rottweiler es tu nueva adquisición, debes ser consciente de que esta raza tiene en ocasiones una actitud beligerante hacia otros perros.

Elementos que necesitas

• Collares

• Correas

• Ayudantes

• Golosinas

Paso 1. Pregunta acerca de la personalidad del Rottweiler. Si estás adquiriendo el Rottweiler de un rescate o un refugio, las personas que trabajan allí deben tener un conocimiento básico de su comportamiento con otros perros. Aunque no se puede confiar totalmente en una evaluación de este tipo de comportamiento, debes ayudarle a establecer expectativas y metas realistas. Algunos Rottweilers son amables con todos, otros sólo se llevan bien con los perros del sexo opuesto mientras que otros no se llevan bien con ningún perro. Ser un poco aguafiestas no es atípico en esta raza, de hecho, una actitud agresiva o beligerante hacia otros perros no debe ser reprochada.

Paso 2.Compra collares y correas para tu perro, busca algunos ayudantes e introduce a tu nuevo Rottweiler con tus otros perros en un terreno neutral, es decir, lejos de tu casa, colocando a tus mascotas en un lugar que consideren su territorio. Esta precaución reduce tendencias territoriales y reduce al mínimo los riesgos asociados a tener perros desconocidos mezclándose juntos en la casa. Idealmente debes llevar a tus perros a dar un paseo paralelo: lleva a tu Rottweiler en la misma dirección que los otros perros, poniéndolo a unos 20 o 30 pies de distancia, con los paseadores de perros caminando entre ambos perros. Un paseo paralelo ayuda a que los perros se conozcan a distancia y se acostumbren al lenguaje corporal y los olores. Al hacer esto debes evaluar el comportamiento de tu perro. Debes estar atento a las miradas, gruñidos y al lenguaje corporal.

Paso 3. Mantén a tu Rottweiler en una zona separada los primeros días. Esto le permitirá aclimatarse al nuevo lugar, los nuevos olores, los nuevos sonidos y la nueva familia. Instala una puerta para bebé u otro tipo de barrera que le permite a tu Rottweiler ver los otros perros pero sin interactuar directamente con ellos por el momento. Esto le permitirá tener una sensación de que es parte del grupo y al mismo tiempo te dará una oportunidad de observarlo con atención mientras está seguro. Debes esforzarte para mantener a todos los perros calmados; los comportamientos ruidosos pueden hacer que un Rottweiler se vuelva estresado o nervioso; esto puede provocar que tu Rottweiler actúe para corregir los comportamientos escandalosos que afectan su paz y la calma.

Paso 4. Presenta el Rottweiler a uno de tus perros más tranquilos en una amplia zona vallada. Asegúrate de que hagan cosas cuando están juntos. Participa en la conversación feliz usando un tono de voz amigable mientras se olfatean brevemente el uno al otro. Después indícales un comando como “siéntate” y recompénsalos con una golosina. Asegúrate de finalizar la interacción con un elogio positivo para ambos perros. Con el transcurso de los días debes ir introduciendo el resto de los perros de uno en uno.

Paso 5. Capacita a todos los perros con un comando de emergencia que le diga a tus mascotas que dejen de relacionarse con los otros. Este comando será útil si alguna vez notas que un perro interactua de una manera inadecuada. Un comando para acostarse o ir hasta dónde estás debe ayudar a calmar la tensión y redirigir la atención en lugar de seguir entre los alborotadores. Comienza por la formación de cada perro con uno a la vez, luego adicionarás el resto durante el entrenamiento de conjunto. Reprimir cualquier conducta incorrecta es importante ya que los comportamientos no frenados desde el primer momento pueden llegar a ser habituales y difíciles de erradicar.