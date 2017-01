Cómo adoptar o rescatar a un perro pequeño

Felicitaciones por querer salvar una vida; tomar la decisión de adoptar un perro en lugar de comprarlo te hace un héroe. Tienes que ser paciente ya que los perros pequeños en ocasiones son difíciles de encontrar ya que son considerados como “altamente adoptables” por las agencias de adopción debido a la alta demanda que han llegado a tener.

Los locales de refugio y rescate. Visita el refugio de animales de tu localidad o las instalaciones de retención de animales para comenzar tu búsqueda de un perro pequeño. Puedes comprobar los sitios web de estas organizaciones para ver qué animales tienen disponibles para la adopción pero lo mejor es ir personalmente ya que no siempre son actualizados constantemente. Puede haber un perro en el sitio web que ya no está disponible u otro que aún no ha sido incluido.

Listas de espera. Cada vez que visites un refugio u otra organización de adopción deja tu información de contacto con el personal. Hazles saber que estás interesado en adoptar un perro pequeño y que te gustaría ser contactado cuando aparezca uno, ya sea que una familia lo lleve o lo encuentren en la calle. Las directrices legales varían en dependencia de la región en cuanto al período de tenencia de perros callejeros, pero si estás en la lista en el momento en que el perro aparezca te llamarán. No te limites a los refugios, deja tu información de contacto en todas las empresas relacionadas con animales como guarderías de perros, veterinarios, peluqueros, tiendas de mascotas y con personas que ofrecen servicios de cuidado de mascotas. Nunca se sabe cuando uno de sus clientes tiene que renunciar a sus cachorros y estos sitios pueden ayudarles a encontrar un buen hogar para su mascota.

Servicios de adopción de una raza determinada. Realiza una búsqueda en Internet de un servicio de adopción de una raza determinada o pequeña de perro. Por ejemplo, si estás buscando una raza específica de Toy o una raza pequeña, debes encontrar un grupo especializado en esa raza. Hay un grupo de rescate para cada raza y podrás encontrar lugares de rescate del Lhasa apso, del caniche, del Min pin, del Shihtzu y así sucesivamente. Por otra parte, puedes hacer una búsqueda en “rescate de perros pequeños” ya que hay muchas organizaciones que ayudan a pequeños perros de cualquier raza. Estas organizaciones en ocasiones están compuestas por criadores que quieren mantener su raza favorecida fuera de los refugios y así pueden encontrar casas de acogida para ellos.

Padre adoptivo o voluntario. Ofrécete a ser padre adoptivo en una organización de rescate de perros pequeños o voluntario en una sociedad protectora de animales local. Si no puedes trabajar como voluntario de manera regular, participa como voluntario durante un evento especial. Si estás involucrado con una organización de rescate, en cuanto les llegue un perro pequeño te avisarán porque ya te tienen en su sistema. Es lamentable pero esa es la forma en que muchos rescates funcionan, las personas involucradas con la organización por lo general tienen prioridad en la adopción de los perros y las demás personas nunca llegan a ellos. Puede que tengas que albergar a varios perros pequeños antes de encontrar el “correcto”, pero esa es una buena manera de conocer a la raza y ver cómo te sientes con uno.