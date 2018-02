Cómo comenzar a cambiar el alimento de tu cachorro a comida para perros adultos

Tu cachorro está comenzando a desacelerarse en el proceso de crecimiento, pero es que ya ha superado el tiempo de alimentarse con esa comida. El alimento para cachorro es adecuado hasta que tiene cerca de 52 semanas, para entonces hay que comenzar a darle comida para perros adultos, la cual tiene mayor consistencia de nutrientes y vitaminas que el otro alimento, en parte debido a que un perro adulto come menos calorías que un cachorro. Las vitaminas y los minerales en los alimentos para perros adultos también son diferentes. Lo mejor es ir introduciendo el nuevo alimento poco a poco para que a las 52 semanas el que estaba comiendo pueda ser sustituido por completo. De no realizarse el cambio en este momento, puede haber algunas consecuencias, por ejemplo, el metabolismo del cachorro se irá desacelerando y el exceso de calorías que adquiere de los alimentos para cachorros se sumará rápidamente. La manera más fácil de hacerlo es sustituyendo 1/4 de taza de comida para perro adulto en el alimento para cachorros e ir agregando 1/4 más a los pocos días. Si notas cualquier malestar estomacal, disminuye el alimento para perro adulto inmediatamente y realiza la sustitución más lentamente.

Alimentar a un cachorro antes y después de las 52 semanas de edad.

Suplementos: Complementar la dieta del cachorro con vitaminas y minerales puede causarle problemas de salud, pero una vez que tiene 52 semanas de edad, puede asimilar cualquier suplemento que pueda tener un alimento para perros adultos.

Hábitos horarios: Como los perritos crecen, se les puede poner la dieta dos veces al día en vez de tres. Si tu cachorro tuviera problemas estomacales entonces habría que darle nuevamente la comida tres veces al día por un tiempo.

Calorías: Asegúrate de leer la cantidad diaria recomendada para el nuevo alimento, puede ser menos de lo que estabas sirviendo a tu cachorro anteriormente, además, consulta con el veterinario para el racionamiento óptimo.

Proteínas: Una vez más consulta con el veterinario, pero es más probable que la comida para perros adultos sea más baja en proteínas que el alimento para cachorros que has estado usando. Hay muchos factores que influyen en qué y cuánto de un alimento debe comer un cachorro, estos incluyen el tamaño, la raza, la salud y el sexo. Una regla para los perros que se debe evitares la obesidad. Por lo tanto, si observas un aumento de peso, es posible que tengas que probar una comida diferente o una cantidad diferente. Si la mascota no encuentra el alimento nuevo apetitoso, agrega una pequeña cantidad de comida en conserva, caldo de pollo o pavo sin grasa. Asegúrate de elogiarlo cuando come estas cosas nuevas y, si todo lo demás falla, haz como si estuvieras comiéndola para mostrarle lo deliciosa que puede ser.