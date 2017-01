Cómo conseguir un perro de compañía para un perro ya residente

Encontrar un perro de compañía para otro perro que ya tengamos en casa no tiene porqué ser siempre un dolor de cabeza. El compañero adecuado tiene que encajar con tu mascota, y a veces, todo gira alrededor de la edad y el temperamento.

Elementos que se necesitan

• cuencos separados para alimentos y agua

Paso 1. Elige un perro que tenga un temperamento positivo. Dos perros pueden ser difíciles de manejar si uno de los dos o ambos echan espuma por la boca cuando ven extraños u otros perros, o si meten el rabo entre las piernas y se ponen nerviosos o temerosos cuando sucede cualquier cosa. Necesitas un perro que no tenga tendencias agresivas, temerosas o demasiado nerviosas. Estos comportamientos pueden hacerle la vida imposible a tu cachorro residente, especialmente si muestra el mismo comportamiento, y pueden hacer de la crianza un proceso tormentoso para ti.

Paso 2. Saber el tamaño que tu cachorro residente disfruta en otro perro. A veces los perros más grandes, como los pastores alemanes, no tienen idea de cómo hacer frente a un cachorro pequeño y lleno de energía, como un terrier Jack Russell, mientras que otros retozan junto a sus primos más pequeños sin problemas. El tamaño no debe ser un tema preocupante para siempre, porque el perro residente a menudo logra acostumbrarse con el tiempo, pero pueden pasar varias semanas difíciles e incluso peligrosas, una vez que el nuevo cachorro llegue a la casa.

Paso 3. Elige un compañero cuya edad no sea molesta para tu perro residente. Los caninos jóvenes y de mediana edad por lo general se adaptan a cualquier tipo de cachorro que llega a casa, pero los caninos adultos son un poco menos tolerantes y menos dispuestos a acoger un cachorro muy activo que ladre en su cara y muerda sus orejas. Aunque no es una regla escrita, rara vez es una buena idea acoger a dos cachorros al mismo tiempo. Esas simpáticas bolitas de pelo que despiertan frecuentes momentos de ternura, llevan oculta una actitud destructiva y bulliciosa que requiere mucho entrenamiento, socialización y tiempo de juego.

Paso 4. Haz que se conozcan y se saluden primero. Incluso si crees que has encontrado la compañía perfecta para tu perro, se recomienda introducirlos en un lugar neutral para que puedan olerse y conocerse. Dale un montón de golosinas a cada perro para que piensen de inmediato que la presencia del otro significa la llegada de los regalos. Si la introducción inicial no sale según lo planeado, no te rindas todavía. Inténtalo de nuevo en un día o dos, pero en un lugar diferente. Si uno o ambos actúan agresivamente o tratan de luchar, es posible que desees buscar un nuevo compañero.

Paso 5. Ten elementos separados para ambos perros. El caso de las correas, collares y similares es evidente, pero no te olvides de los tazones de comida, cuencos de agua y los juguetes por separado.

Consejos

• Los expertos señalan que si tu perro residente experimenta ansiedad de separación, otro perro probablemente no ayudará. La ansiedad por separación, no se trata tanto de la soledad, sino de estar lejos del dueño.

• Si adoptas un perrito compañero de un refugio, por lo general te proporcionarán información sobre el comportamiento del perro, de la misma manera deberás investigar la personalidad del nuevo can en un sitio de venta de animales on line.

• Cuando traigas un nuevo perro a tu hogar no le des libre acceso a todo el lugar. Establece limitaciones que no le permitan subirse a los muebles o lo mantengan fuera de varias habitaciones. Cuando se gane tu confianza, puedes comenzar a darle más libertad.

Advertencia

• Incluso si piensas que los dos perros se llevan perfectamente bien, mantén un ojo sobre ellos durante la primera o segunda semana. Al salir de la casa durante este tiempo, siempre debes mantenerlos separados.