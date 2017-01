Cómo cuidar a los cachorros pugs

El cuidado de los cachorros pugs es un placer y a veces, a la vez, un desafío a su autodisciplina. Sus ojos conmovedores y rostros expresivos nos animan a darles lo que quieren, pero en general son cachorros fáciles de cuidar y sólo tienen unos pocos requerimientos especiales.

Elementos que se necesitan

• Cepillo

• Bastoncillos de algodón

• La jalea de petróleo

• Champú para cachorros

• Golosinas para perros

Paso 1

Comenzar a entrenar al cachorro pug desde el momento en que llega a casa. En los primeros seis meses de su vida aprenden casi todo el comportamiento que manifiestan cuando son adultos. Por ejemplo, si no deseas que se siente en el sofá, bájalo cada vez que salte hacia arriba y dígale “no” con firmeza. Debido a que un pug no hará absolutamente nada a cambio de comida, enséñale a obedecer las palabras de comando, como “siéntate”, “quieto” y “ven” usando pequeñas golosinas y muchos elogios. Comienza con sesiones cortas de alrededor de 5 a 10 minutos, ya que le resulta difícil concentrarse durante más tiempo. También es necesario enseñarle a caminar con una correa junto a ti. Generalmente un arnés es mejor para un pug porque no hay riesgo de dañar su tráquea.

Paso 2

Llevar al cachorro pug afuera para orinar cada dos a cuatro horas, o incluso más frecuentemente. A la edad de 6 a 7 meses mejora el control de la vejiga y con mucha paciencia y el entrenamiento desde temprano, no debería tener muchos accidentes en la casa. Algo para recordar respecto a los pugs es su tendencia a la pereza y el deseo de salirse con la suya. Si es capaz de colarse detrás de una cortina y hacer pis, simplemente puede hacerlo en vez de esperar a que lo saques. Si lo ves saliendo de detrás de los muebles o las cortinas, es una buena idea comprobar lo que estaba haciendo allí. Dile firmemente que “no” y luego llévalo al lugar adecuado.

Paso 3

Asearlo con regularidad. Un pug, con su doble capa de pelos, arroja sin descanso. Se le debe cepillar dos veces por semana para contener un poco este derramamiento, pero de todas formas se debe estar preparado para aspirar frecuentemente. Bañarlo también ayuda, los pugs suelen disfrutar de un baño o una ducha, lo cual es inusual en un perro. Elige un champú formulado para cachorros. Debido a que los pugs son propensos a la irritación de la piel, un champú a base de harina de avena ayudará a mantener su pelo suave y reducir cualquier picazón. Nunca uses tu propio champú porque daña su pelaje. Asegúrate de que caiga nada de agua en sus oídos, ya que corre el riesgo de padecer infecciones. Para protegerlo pon una bola de algodón en cada oído. A pesar de su afición por bañarse eso no significa que pueda nadar, manténgalo lejos del mar y piscinas donde está en riesgo de ahogarse. Él puede saltar con entusiasmo en el agua, pero hay que ir tras él si lo hace.

Paso 4

Limpiar sus pliegues faciales por lo menos una vez a la semana. Sus arrugas faciales recogen la suciedad, el polvo y los alimentos, y si no se limpian regularmente, pueden desarrollar una infección por hongos. Sólo toma unos minutos para sumergir un hisopo de algodón en agua tibia y pasarlo suavemente dentro de sus pliegues. Después de haber limpiado los pliegues, pon un poco de vaselina en un algodón y aplícalo dentro de los mismos. Esto ayuda a prevenir una posible infección como consecuencia de frotarse la cara contra la alfombra o los muebles. Su nariz también necesita una limpieza regular con un paño húmedo, así como sus orejas con un paño suave o un algodón. No uses un hisopo de algodón, ya que esto podría dañar su tímpano. Llévalo al veterinario si empieza a mover la cabeza en forma de negación, rascarse las orejas o detectas un olor fuerte de ellos, ya que estos son signos de una infección. A pesar de que necesita ejercicio regular, no dejes que se sobrecaliente o se ejercite de más, ya que esto le puede provocar problemas respiratorios.

Paso 5

Alimentarlo con alimentos de alta calidad adecuados para su raza. Los pugs son muy propensos a desarrollar problemas de peso, así que tenga cuidado de no sobrealimentar a su cachorro. Cuando esté entre los 3 y 6 meses, dale de comer tres veces al día. De los 6 meses a 1 año, cambia esto a dos comidas diarias. Los alimentos enlatados para mascotas ofrecen pautas de cantidad y siempre se puede hablar con un veterinario acerca de esto si no estás seguro.

Consejo

• Los pugs sienten curiosidad por todo y por todos. Como parte de su socialización, llévalo a un café al aire libre donde pueda ver mucha actividad, pero también haz que aprenda a no investigarlo todo.

Advertencia

• No dejes a un cachorro pug solo por largos períodos de tiempo porque necesita mucha atención y estimulación durante los primeros meses de vida. Esto evita el desarrollo de los problemas de conducta más adelante.