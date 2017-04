Cómo cuidar a un Yorkipoo

Piensa en un perro de peluche adorable y lo más probable es que tanto el Yorkie como el Poodle vengan a tu mente. El Yorkipoo es una combinación de ambas razas, es un adorable perro de pelaje rizado. Ama acurrucarse y con mucho gusto te seguirá a cualquier lugar.

Elementos que necesita

• Alimentos para perros

• Correa

• Platospara alimentos y agua

• Cepillo rígido

• Champú

Paso 1. Acude sin falta a las consultas anuales con el veterinario. Los perros de razas pequeñas son más propensos a problemas de salud tales como la hipoglucemia y el hipotiroidismo. Los chequeos anuales pueden detectar problemas potenciales antes de que sean graves, lo que no sólo salvará a tu perro sino que te ahorrará mucho dinero. Las vacunas puedes ponérselas en las citas para prevenir enfermedades futuras.

Paso 2. Alimenta a tu mascota con una comida granulada de alta calidad o enlatada. Un alimento de alta calidad contiene una gran cantidad de carne y poco o nada de rellenos baratos como el maíz. Aliméntalo dos veces al día siguiendo las instrucciones del envase. Proporciónale agua fresca en todo momento. Asegúrate de que el alimento granulado es pequeño ya que un Yorkipoo puede tener problemas para comer alimentos de tamaño estándar por el pequeño tamaño de su boca.

Paso 3.Un Yorkipoo puede tener el pelo rizado como un Poodle o el pelo liso como un Yorkie, incluso puede tener una combinación de ambos. Esto hace que el aseo sea más importante ya que el pelo largo o rizado se enredará fácilmente. Cepíllalo diariamente para evitar la formación de esteras. Usa un cepillo de cerdas duras para cepillar profundamente el pelaje y eliminar todas las esteras.

Paso 4. Báñalo mensualmente o según sea necesario utilizando un champú suave para perros. Utiliza champús antipulgas sólo cuando sea necesario: su nivel de rascado será un buen indicador de cuándo puede necesitarlo. Después de saturar su pelaje con agua tibia debes aplicarle el champú alrededor del cuello y frotarlo por completamente. Aplica más champú en el resto de su cuerpo teniendo mucho cuidado con los ojos y la boca. Frótalo hasta que haga espuma y luego enjuágalo con agua tibia. Un acondicionador suave para perros es bueno para mantener su pelaje suave y hacer más fácil el cepillado. Aplícalo después de enjuagar el champú y frótalo bien antes de enjuagarlo. Asegúrate de eliminar todo el champú y el acondicionador cuando lo enjuagues para evitar irritación en la piel.

Paso 5. Las razas pequeñas no son exigentes cuando se trata de ejercicio pero necesita un poco para evitar ganar peso o convertirse en un pero demasiado hiperactivo cuando esté en interiores. Llévalo a caminar durante una hora a un parque o simplemente por una carretera asegurándote de mantenerlo a raya en todo momento ya que corres el riesgo de perderlo o de que se lesione si no lleva correa. En los días que caminar al aire libre no es una opción, juega un juego de buscar o de tira y afloja dentro de la casa.