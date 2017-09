Cómo cuidar de un Chihuahua mayor

Parece que fue ayer cuando ibas a buscar a un cachorro que te llenaría de alegría y ahora tu pequeño Chihuahua es ya mayor. Es una pena que el tiempo pase más rápido de lo que quisieras. Al igual que con los seres humanos, el envejecimiento de un Chihuahua requerirá un poco de atención extra.

Acondicionara tu Chihuahua. A medida que tu Chihuahua envejece será menos tolerante al frío. Coloca su cama en un lugar cálido al lado de la salida de la calefacción o coloca una almohadilla caliente hecha especialmente para perros en su cama para que tenga un lugar cálido para relajarse. El calor también será reconfortante para el dolor en las articulaciones si tu Chihuahua tiene artritis. Ponle un suéter para ayudarle a mantener el calor de su cuerpo cuando está deambulando por la casa. Coloca rampas o banquetas al lado del sofá o de la cama para que tu Chihuahua pueda subir y bajar sobre todo si no estás cerca.

Mantenerlo activo. Mantén a tu Chihuahua mayor activo mental y físicamente. Si no tiene artritis u otros problemas, sigue llevándolo a sus paseos diarios y a jugar sus juegos favoritos. Llévalo a los lugares acostumbrados como viajes a la tienda de comestibles o a visitar a familiares. Experimentar diferentes olores, sonidos y lugares de interés estimulará a tu Chihuahua mentalmente además de darle ejercicio. Visitar amigos que tengan un perro le ayudará a tu macota adulta a mantener activo su estado de ánimo. Puedes considerar la obtención de una nueva mascota que le haga compañía. En ocasiones un cachorro de la propia raza preferentemente animará a un Chihuahua mayor.

Nutrición. Como un Chihuahuas mayor anda despacio, no necesitará la misma cantidad de calorías que cuando eran más jóven. No ajustar la dieta podría provocarle un aumento de peso y problemas en las articulaciones y el corazón. Debes estar alerta por si pierde o aumenta de peso. Un Chihuahua mayor puede no ser capaz de absorber los nutrientes como lo hace un perro más joven y podría empezar a perder peso, incluso si está comiendo como de costumbre. Los alimentos que se formulan para perros mayores suelen contrarrestar este problema mediante el uso de ingredientes de mejor calidad en concentraciones más elevadas y en formas que son digeridas más fácilmente. No te sorprendas si tu Chihuaha no se come la nueva comida rápidamente, a medida que envejece el sentido del gusto disminuirá un poco, pero puedes motivarlo incluyendo un poco de caldo bajo en sodio en el nuevo alimento o mezclándole los alimentos enlatados con alimentos granulados.

Aumentar las visitas al veterinario. Mantente en contacto con el veterinario. Tu Chihuahua tendrá que visitarlo al menos dos veces al año si tiene una buena salud, pero necesitará de visitas más frecuentes si desarrolla diabetes, alguna enfermedad del corazón u otra relacionada con la edad. El veterinario probablemente reducirá o eliminará las vacunas menos la de la rabia y las visitas regulares permitirán que este pueda monitorearlo continuamente. En casa puedes vigilar a tu mascota y tomar nota de cualquier cambio en el comportamiento o el físico. Comenta cualquier preocupación, por pequeña que sea, al veterinario. Es mejor estar demasiado preocupado en lugar de esperar hasta que el problema de salud de tu Chihuahua envejecido no tenga cura.