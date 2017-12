Como cuidar de un Shih tzu y un Yorkie

Si traes un Yorkshire terrier y un Shih tzu a tu casa tienes dos razas distintas de perros pequeños que no se difieren mucho en su cuidado. Lo que si debes saber es que ambos perros necesitan mucho aseo.

Entrenamiento. Ninguna de las dos razas es fácil de entrenar para que hagan sus necesidades, por lo que debes prepararte. Son perros inteligentes que pueden aprender rápidamente pero quizás tengas que hacer frente a algunos accidentes ocasionales con cualquiera de tus amigos. Sólo debes tener paciencia, ser firme y consistente con el entrenamiento. Si te gustan los deportes caninos, cualquiera de las dos razas puede hacerlo bien en las competiciones de agilidad u obediencia. También son buenos perros de terapia aunque el Shih tzu es probablemente el mejor candidato para esta tarea ya que algunos Yorkies pueden ser reservados con los extraños.

Ejercicio. Ninguna de las dos razas necesita mucho ejercicio, algo que les hace ser ideales para los dueños que viven en un apartamento o casa adosada. Eso no significa que no requieren de un poco de ejercicio, pero un paseo alrededor de la manzana una o dos veces al día satisfacen sus necesidades. Recuerda que tu Yorkie es un terrier y su gran sentido del olfato y tendencia a la investigación estarán presentes cuando lo lleves a pasear. Este es un perro que no piensa que es de tamaño pequeño, así que ten cuidado para que no desafíe a perros más grandes durante los viajes. Por su parte el Shih tzu es un perro de compañía que no estará interesado en otra cosa que no sea tu persona.

Aseo. Tus dos perros requieren de viajes regulares al peluquero. Si vas a exhibir a tus mascotas necesitarás pasar mucho tiempo cepillando sus largos pelajes todos los días. De no ser así, puede mantenerlos con el pelo corto. A pesar de esto todavía tendrás que peinarlos varias veces en la semana para mantenerlos con buena apariencia y evitar el desarrollo de estera. Debes peinar el bigote y el moño de tu Shih tzu diariamente y hacer lo mismo con el moño de tu Yorkie. Ponle a ambos perros bandas especiales en los moños en lugar de ligas que parten el pelo, estas son vendidas en las tiendas de mascotas.

Cuidado dental. Aunque la buena salud dental es importante para todos los caninos, es especialmente importante para las razas de perros pequeños como el Yorkie y el Shih tzu. Esto se debe a que ambos tienen el mismo número de dientes que las razas más grandes (42 en total) pero en una boca más pequeña. Empieza a cepillar los dientes de tus perros desde que son cachorros. Ambas razas probablemente necesitarán de una limpieza regular que realiza un veterinarise bajo los efectos de la anestesia. Los perros diagnosticados con enfermedad periodontales, algo que es común en estas razas pequeñas, pueden necesitar más de una limpieza anual.