Cómo determinar la edad de un perro por sus dientes

Determinar cuán viejo es un perro mirando sus dientes es más un arte que una ciencia, pero una mirada cercana puede a menudo darte una idea bastante acertada. Esto es más fácil cuando el cachorro es joven, pero los dientes de los perros más viejos también proporcionan algunas pistas.

Abre la boca del perro para que puedas ver todos sus dientes. Los perros que no están acostumbrados a esto pueden resistirse, así que prepárate para aguantar y permitir que el veterinario haga el chequeo si es necesario. Si el perro está incómodo puede empujar hacia atrás con fuerza, por lo que debes tratar de mantener su boca lejos de ti y apretar los músculos de su mandíbula para que no te lama o muerda. Los perros que están muy trastornados pueden gruñir, por lo que no debes ignorar estas advertencias. Cualesquiera de estas señales indican que es el momento de dejar que el veterinario intervenga.

Observa si el perro tiene dientes de cachorro, dientes adultos o una mezcla de ambos. Los dientes de un cachorro son típicamente mucho más pequeños que los dientes de un adulto; son muy afilados y suelen ser de color blanco brillante.

Comprueba para ver si tiene los 28 dientes que debe tener un cachorro. Si es así, es probable que tenga entre 8 semanas y 3 meses de edad. Si todavía tiene dientes de leche en erupción, es más joven aun, lo que puede significar que podría necesitar cuidados especiales. Los cachorros menores de 8 semanas de edad deberían estar viviendo aun con su madre. Si ese es el caso, dile al veterinario que te aconseje.

Determina si los dientes incisivos permanentes (los dientes delanteros) le están saliendo. Estos suelen ser los primeros dientes permanentes que aparecen y si los ves, eso significa que el cachorro tiene unos 4 meses de edad. Los caninos suelen ser los últimos en aparecer, por lo que, si todavía no los ves, es probable que tenga 6 meses o menos.

Verifica que tiene todos sus dientes adultos y de ser así, eso significa que ha pasado la etapa de cachorro. Si tiene la mayoría o los 42 dientes de un perro adulto, tiene entre 5 y 7 meses de edad. Una vez que llegues a este punto, el color y la condición de sus dientes, en lugar del aspecto o la cantidad, te darán una idea de cuántos años tiene.

Observa si sus dientes son en su mayoría blancos o si están un poco opacos porque hay sarro amarillento que comienza a acumularse en sus dientes posteriores. Si es así, el perro tiene de 1 a 2 años de edad. Si todos los dientes muestran un poco de sarro y puedes ver áreas desgastadas en la parte superior, tiene alrededor de 3 a 5 años de edad. Si el perro tiene mucho desgaste y sarro en los dientes, así como manchas de pigmento a lo largo de las encías, es posible que tenga entre 5 y 10 años de edad. Cuando el desgaste es bastante, le faltan dientes hay una gran cantidad de sarro acumulado, entonces el perro tiene alrededor de 10 a 15 años de edad.

Consejos. Los perros que han tenido un buen cuidado dental pueden parecer más jóvenes de lo que realmente son. Muchos factores como la raza, pueden afectar la precisión de la estimación de la edad de un perro. Las razas gigantes, tales como el gran danés y el lobero irlandés, envejecen rápidamente y no pueden vivir más de 7 a 10 años, mientras que los perros Toy como el Chihuahua, envejecen más lentamente. Es común que los perros pequeños y jóvenes tengan dientes malos porque a menudo sólo se alimentan con alimentos blandos y el sarro puede convertirse rápidamente en un problema. Las razas gigantes pueden morir de edad avanzada antes de que comiencen a mostrar problemas significativos en los dientes, aunque un gran desgaste en los incisivos no es inusual.

Advertencia. No dejes que tus dedos queden atrapados en la boca del perro. Incluso si no está intentando morderte, puedes terminar con agujeros en tus dedos si cierra la boca de momento. Los cachorros pueden ser especialmente nerviosos cuando están tratando de manipular sus bocas y si muerden, sus afilados dientes de cachorro causan mucho dolor. Siempre pida ayuda a un veterinario si no estás cómodo con lo que estás haciendo.