Cómo elegir un alimento sano para perro

Las opciones de comida para perros pueden ser abrumadoras. Hay comida para perros pequeños y perros grandes, perros delgados y perros gordos, adictos a la televisión e incluso alimentos específicos de una raza (como la mejor comida del perro de la raza). Pero, si usted quiere asegurar la mejor nutrición para su perro, la elección de los alimentos saludables es la mejor solución.

Pero ¿qué significa “saludable” en la comida de un perro? Es un alimento que contiene las necesidades básicas nutricionales del animal, una buena fuente de proteína y grasa adecuada y fibra.

Para empezar, cualquier alimento de perro debe cumplir con las normas de seguridad de la FDA. La Asociación Americana Oficial de Controladores de Alimentos (AAFCO o) define en las etiquetas de los alimentos lo que estos incluyen, pero no es garantía de que encontremos los ingredientes realmente seguros para nuestras mascotas, pues hay industrias que se benefician de ciertas pautas. Así que, nosotros, como dueños de perros, debemos encontrar un alimento seguro y saludable para nuestro animal.

Fundamentos. Un perro promedio debe tener una dieta de 50% vegetal, 40% de carne y 10% de granos. Los perros adultos necesitan un mínimo de 18% de proteína en base a materia seca, mientras que los cachorros requieren por lo menos de un 22%. Todos los perros requieren una cierta cantidad de grasa, dependiendo de su nivel de actividad y necesitan aproximadamente el 4% de sus dietas dedicada a la fibra.

Cuando usted este escogiendo alimentos para perros, lo mejor es comenzar con las etiquetas.

Ingredientes de la comida para perros: Una buena manera de determinar la calidad de un alimento es con la lista de ingredientes. Con un poco de práctica, usted puede encontrar un alimento que no tenga productos no deseados y sea altamente digerible. Los ingredientes se enumeran en orden de peso.

Un truco de alguna utilidad de los fabricantes es dividir un ingrediente en diferentes ingredientes más pequeños y hacer una lista por separado. Por ejemplo, los ingredientes pueden incluir pollo (primero), maíz molido y gluten de maíz (más abajo). Se podría pensar que el pollo es el ingrediente principal, pero, agrupando los ingredientes de maíz en conjunto, es probable que superen con creces la cantidad de pollo.

Análisis Garantizado

Lo siguiente debe estar incluido en las etiquetas de alimentos para perros:

• Mínimo de proteína cruda

• Grasa cruda mínima

• Fibra bruta máxima

• Humedad máxima

Nota: La etiqueta “Cruda” no tiene en cuenta la digestibilidad o la fuente. La fuente pueden ser plumas de pollo.

Algunos trucos propios

• Busque la primera fuente de grasa con nombre en la etiqueta para determinar los ingredientes principales. Por ejemplo, si la grasa de pollo se lista séptima, los ingredientes anteriores son los principales, los siguientes son secundarios.

• Tenga cuidado con los nombres y la descripción en el paquete de comida para perros. Por ejemplo, un producto llamado “Comida para perro con saborizante de hígado” puede tener un porcentaje de saborizante innecesario.

• Calcular la cantidad real de cada ingrediente puede ser difícil. Los fabricantes pueden ser engañosos utilizando ingredientes de alta calidad que contienen una gran cantidad de agua y por lo tanto ahorran dinero. Para obtener más información sobre los cálculos, visite el sitio de la FDA.

Suba la apuesta. Por suerte, los alimentos saludables para perros son fáciles de encontrar hoy en día. O bien, puede intentar hacer su propia comida con recetas saludables de comida para perros. Si usted decide hacer esto, consulte con su veterinario y haga algunas investigaciones. Hay una gran cantidad de información en línea y en libros como “La Dieta del Perro”.

Algunos aspectos a tener en cuenta para comprar o hacer la comida son:

• Busque los ingredientes naturales y / u orgánicos. Un paquete de comida para perros con el estampado “Natural” en él no significa nada – no hay regulaciones para definir esto. Así que discriminar cada ingrediente es vital.

• Evite el maíz, harina de maíz, soja y trigo. Estos son difíciles de digerir para los perros y puede causarles alergias.

• En cambio, elija los granos de cebada, avena, mijo, quinoa y arroz integral.

• Dependiendo de la capacidad del perro para digerir, compruebe la digestibilidad de la fuente de proteínas. Por ejemplo, el pescado es más digerible que los músculos y las vísceras.

• Controle la digestibilidad de la fuente de carbohidratos. El arroz es el primero, seguido por la avena y la levadura.

• Evite los subproductos que pueden contener cabezas, pies y otras partes de animales.

• Evite los conservantes y aditivos – que han demostrado causar problemas de salud en los perros.

• Busque las vitaminas E y C, que son conservantes naturales y saludables.

• Busque Omega-3, es bueno para el pelaje de su perro.

• Algunos propietarios de perros prefieren buscar “human-grade” de alimentos en su comida para perros. Esto simplemente significa que la comida se compra en los establecimientos de alimentos de grado humano.