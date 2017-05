Cómo eliminar el mal comportamiento de jugar a morder en un Chihuahua

Los Chihuahuas son conocidos por su gran personalidad y actitud valiente, por lo que puede ser que no siempre sepan cuáles son los límites. Jugara morderte es sólo una de las maneras que un Chihuahua puede demostrar esa falta de entendimiento, así que si tu mascota te muerde los dedos, es necesario que le des una lección.

Paso 1.Realiza juegos no agresivos con tu perro. Jugar a morder es una respuesta natural a cuando realiza juegos de fuerza, por lo que debes evitar la tentación de participar en ellos. Esto no quiere decir que no puedes jugar con tu perro. Sólo debes centrarte en los juegos que mantienen las manos alejadas de su boca.

Paso 2. Disciplina a tu Chihuahua cada vez que te muerda sin excepciones. Los perros necesitan consistencia para aprender, así que si sólo lo disciplina en algunas ocasiones no va a funcionar. Si juega a morderte, retira tu mano y dile de manera rápida y severa “no”. La combinación de retirartu mano y regañarlo le enseñará que las mordidas en el juego conllevan a una reacción negativa.

Paso 3. Enséñale a tu perro los comandos, incluso los que no están relacionados con las mordidas. Por ejemplo, enséñale comandos como “siéntate”, “da la vuelta” y “échate”. Esto le inculca un sentido de sumisión a tu perro y le muestra que al seguir tus órdenes obtiene una recompensa. Todo esto es útil cuando se trata de detener el hábito de jugar a morder.

Paso 4. Habla con firmeza pero con calma. Los Chihuahuas son pequeños, especialmente en comparación con los seres humanos, por lo que si tu u otra persona le grita a uno de manera excesiva o utiliza la intimidación, este puede tardar mucho tiempo para recuperarse. Incluso podría responder de forma defensiva, convirtiendo el juego de morder en mordidas en defensa propia. Aunque tu tono de disciplina debe ser siempre serio y dominante, nunca debes gritarle abiertamente a tu mascota.

Paso 5.Juega con tu perro regularmente. Por desgracia un perro que siente que no puede conseguir tu atención puede llegar a darte suaves mordiscos o jugar a morderte porque la atención negativa puede ser mejor que ninguna. Proporciónale a tu mascota ejercicio llevándolo a caminar y a jugar además de elogiarlo siempre por su buen comportamiento. El refuerzo positivo es tan importante para el aprendizaje como la disciplina.