Cómo encontrar un cachorro de Bichon frisé

Los Bichon frisé son pequeños perros felices que parecen una bola de algodón. Si estás buscando uno puede que tengas suerte a través de un sitio de rescate de animales o puedes comprar un cachorro de un criador. Evita las tiendas de mascotas de Bichons ya que son cachorros de fábricas de perros que pueden ser poco saludables según algunos conocedores del tema.

Paso 1. Obtén una referencia de un criador con otros propietarios de Bichons si los conoces o de lo contrario busca en las página web de los Clubs y haz clic en “Buscar un perrito”. Por raza selecciona Bichon frisé. Pon tu código postal. Haz clic en Buscar y verás una página que incluye datos de los criadores en tu área o llama al coordinador del Club para que te ayude a encontrar un criador de confianza en tu localidad. Si no vives cerca de los criadores no hay problema porque algunos envían sus cachorros o encuentran una manera de hacerlos llegar.

Paso 2. Llama a los criadores de Bichons y pregúntales si tienen cachorros disponibles. Si no tienen pregúntales cuando tendrán las nuevas camadas y si puedes dejar tus datos o hacer un depósito para obtener un cachorro de una camada futura.

Paso 3. Visita los sitios web de adopción animal y realiza una búsqueda por raza. Ingresa tu código postal. Aparecerá una lista de los Bichons disponibles y adoptables. Puede ser sorprendido por la cantidad de perros de raza pura que puedes encontrar. Los cachorros pueden ser más difíciles de encontrar en un sitio de rescate o refugio de animales pero vale la pena revisar. Le estarás dando a un perro un hogar y te va a costar mucho menos que si fuera de un criador. No te olvides de comprar lo necesario antes de adoptar a tu perro, en linio venden variedad de accesorios para mascotas.

Paso 4. Llama al Club de Bichon frisé o mándales un correo electrónico para que les preguntes dónde puedes encontrar Bichons que necesiten un hogar. Puede ser que no encuentres un cachorro pero no vas a encontrarlo si no lo buscas. Puede además visitar el sitio web de la organización para encontrar una lista de sitios de rescates afiliados al Club.