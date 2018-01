Cómo entrenar a un perro de 2 años de edad

Quien dijo que no se puede enseñar a un perro viejo nuevos trucos es porque no debe de haber tenido la poca paciencia que se requiere para la formación básica, ya que no hay ninguna razón por la que no pueda hacerse con uno de 2 años de edad. La principal diferencia entre enseñar a un cachorro y enseñar a un perro adulto es que los primeros tienen ansias por complacer y tienden a ser mucho más excitables. Dos años no es tiempo que imposibilite entrenar a un perro. Aquí hay un tutorial básico para el entrenamiento en estos casos.

Instrucciones

Determinar cuáles son los trucos que se quieren enseñar. Hay una gran variedad de trucos que el perro puede aprender, pero algunos son más importantes que otros. ¿Puede el perro sentarse? ¿Quedarse quieto? ¿Quedarse abajo? Estos son los trucos más importantes para enseñar a buscar o darse la vuelta, pero al final todos se pueden enseñar.

Decidir cómo hacer el entrenamiento. Existe más de un método de entrenamiento disponible y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas por lo que sería beneficioso examinar los diferentes tipos. Hacer uso de refuerzos positivos lo que implica la adición de algo u ofrecerle algo para reforzar su comportamiento. Cuando se trata de entrenar a un perro de 2 años de edad una excelente manera de hacerlo es ofreciéndole un regalo a cambio de una conducta positiva.

Considerar la posibilidad de añadir elementos adicionales en el plan de entrenamiento si el refuerzo positivo no está funcionando. El adiestramiento con clicker por ejemplo, es un excelente medio para mantener la atención del perro mientras se dan órdenes ya que el perro está esencialmente condicionado a oírlo y reconocerlo por la manera en que se le dice “Oye, escúchame y obtendrás un premio.” Se puede condicionar al perro a ser asertivo cuando se utiliza el clicker respondiendo a la orden que se le da sabiendo que le darán un premio si la respuesta es correcta.

Utilizar el refuerzo positivo. Aunque se sienta que la paciencia está llegando al límite nunca se debe recurrir al castigo de ningún tipo, ya que castigar al perro por no realizar una acción puede tener un efecto negativo e impedir los resultados esperados por la capacitación que se ha dado.

Ser paciente y trabajar todos los días. El entrenamiento de un perro de 2 años de edad no es difícil, pero al igual que con el entrenamiento de cualquier animal hace falta tiempo, paciencia y comprensión.