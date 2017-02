¿Cómo es la personalidad de un Cairn Terrier?

El perrito de Dorothy, Toto, siempre se metía en problemas en el clásico musical “El Mago de Oz”. Tal vez no sea sorprendente que Toto era un Cairn Terrier, una raza brillante, activa y con mucha curiosidad encerrada en un pequeño cuerpo. Sin embargo con el cuidado adecuado tu mascota y tú podrán seguir el “camino de baldosas amarillas” teniendo una vida feliz.

Temperamento. El Cairn Terrier tiene de todo: lo que significa que es independiente, a veces obstinado, luchador e inteligente. Del mismo modo es tan lindo que puedes perdonar sus indiscreciones ocasionales. Este perro tiene también otros rasgos de terrier como son los ladridos, la excavación y las ganas de cazar. A este simpático perrito le encanta jugar con su dueño pero también puede ser un buen perro guardián. Si estás buscando un perro pequeño con carácter que no sea pegajoso, el Cairn Terrier tiene todo eso.

Niños y otras mascotas. A pesar de ser pequeño es difícil de carácter, lo que lo hace ser un buen compañero para los niños mayores. Aunque siempre se debe supervisar a los niños pequeños cuando están cerca de un perro, el Cairn tiende a ser tolerante con ellos aunque con otros animales la historia es otra. Criado para matar sabandijas, un Cairn Terrier podría ver a tu gatito como un digno adversario. A pesar de esto puede llegar a establecer con el tiempo a una tregua con el gato, pero esto no puede esperarse que suceda con los animales domésticos más pequeños de la casa como un conejo o un cobaya. Por lo general es bueno con otros perros. Al igual que otros pequeños terriers tu Cairn terrier puede creer que es un perro más grande porque no se ve a sí mismo como un perro pequeño.

Entrenamiento. El Cairn Terrier es fácil de entrenar. Este pequeño perro inteligente puede participar en deportes caninos competitivos como la agilidad, el seguimiento y la obediencia. Puede ser que disfrute especialmente del seguimiento, un deporte que le permita cavar, un juego de búsqueda simulada y ganar premios y elogios. Es un pequeño perro testarudo así que debes entrenarlo correctamente desde el primer momento. A pesar de su arrogancia externa es un perro sensible, por lo que la alabanza y las golosinas van a funcionar bien mientras que los gritos y los castigos no lo harán.

Cuidados. Tu Cairn Terrier no requiere de mucho aseo. Se supone que debe verse desaseado ya que no es un perro frufrú, así que puedes obviar las cintas y los lazos. Esta raza no derrama mucho pelo y sólo requiere de un cepillado semanal. Necesita ejercicio regular como paseos diarios por el barrio. Mantenlo con una correa para que no se escape y persiga conejos o ardillas, Dorothy no le tenía una correa a Toto y mira lo que pasó. Dale de comer un alimento para perros de alta calidad, se cauteloso con las golosinas y no dejes que adquiera sobrepeso. Un Cairn Terrier puede vivir una vida longeva de hasta 15 años.