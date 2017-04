Cómo evitar que los perros adquieran garrapatas del venado

Las garrapatas del venado son notorias por su capacidad para transmitir la enfermedad de Lyme a los seres humanos y los caninos por igual. Por lo general, la garrapata del venado solo morderá y se alimentará tres veces durante su vida que es de dos años. Para evitar que tu perro se convierta en la próxima comida de una garrapata del venado debes tomar las precauciones necesarias.

Aplicaciones tópicas. Las soluciones tópicas anti-garrapatas vienen en forma líquida y se aplican en la piel y el pelaje del perro. Los productos anti-garrapatas más comunes son permetrina, fipronil y amitraz. La permetrina es tóxica para los gatos, por lo que no es recomendable utilizarla si tienes gatos y perros viviendo bajo el mismo techo. Cuando vayas a utilizar una solución anti-garrapatas tópica, debes compra un spray que sea apropiado para el peso de tu perro y sigue cuidadosamente todas las instrucciones del envase. Generalmente, las aplicaciones tópicas se rocían o se aplican en la piel del perro, entre la base del cuello y el punto medio de sus omóplatos. No apliques la preparación en los lugares del cuerpo que tu perro pueda lamer, ya sea la piel o el pelaje. Tampoco debes aplicar soluciones tópicas a perros viejos o enfermos, ni a cachorros menores de 8 semanas de edad.

Collares. Los collares anti-garrapatas se tratan con soluciones que repelen y matan las garrapatas. La solución se transfiere a la piel de tu mascota desde el cuello y no tienes necesidad de aplicar la preparación directamente sobre tu perro. Por ejemplo, el collar Preventic de Virbac viene saturado con una solución a base de aceite de amitraz. Las garrapatas del venado no se pueden adherir a un perro cuando el amitraz está presente ya que la solución paraliza las partes de su boca. Un collar saturado de amitraz también debe eliminar a las garrapatas que ya están hospedadas en tu perro. Debes saber que los collares no son adecuados para los cachorros menores de 12 semanas y que la solución de amitraz puede eliminarse con un baño.

Cómo evitar las garrapatas sin el uso de productos químicos. Puedes reducir el riesgo de ser picado por garrapatas del venado haciendo que tu hogar sea inhóspito para estas molestas criaturas. Las garrapatas del venado se agrupan en zonas oscuras y húmedas del jardín, por lo que, si eliminas las hojas y la madera del suelo, estarás destruyendo el hábitat preferido de estas. Mantén el césped podado y considera pulverizarlo con un insecticida para matar o repeler las garrapatas del venado. Por último, para evitar que las garrapatas del venado lleguen a tu entorno, debes mantener los venados alejados de tu propiedad. Como los ratones pueden transmitir la enfermedad de Lyme y los perros adquirirla a través de las garrapatas del venado, limpia cualquier área al aire libre que pueda proporcionar un hábitat atractivo para los ratones.

Consideraciones. Un perro con piel sensible puede irritarse con un collars anti-garrapatas o soluciones tópicas. Si una solución o collar afecta a tu perro, dale un baño y acude al veterinario para que te indique algunas medidas alternativas de prevención para las garrapatas. Cuando apliques una solución tópica contra las garrapatas a tu mascota no debes acariciar ni tocar su pelo hasta que esté seco. En el caso particular de los perros pequeños existe un riesgo de sobredosis o envenenamiento por el uso de permetrina si se aplica demasiado o la piel absorbe mucho la sustancia química. Los síntomas de una sobredosis por permetrina incluyen convulsiones, pérdida de coordinación, diarrea, vómitos y babeo.