Cómo examinar la audición de un perro

Puede ser devastador cuando un perro de repente deja de saber cuándo hay alguien en la habitación. Al parecer no tiene en cuenta cuando se le llama por su nombre y no reconoce las voces que eran familiares para él. Esto puede tomarse como una señal de que la mascota no está interesada en las cosas que solían llamar su atención, sin embargo, puede ser que haya perdido la audición o parte de ella. Existen diversos factores que pueden contribuir a esto: acumulación de cera, vejez o infecciones de oído. Pueden llevarse a cabo las pruebas en la casa o buscar procedimientos profesionales para determinar el grado de pérdida de audición en el perro.

Instrucciones

Limpiar los oídos del perro humedeciendo un algodón con agua tibia pero que no esté caliente para quitarle suavemente la cera y la suciedad de la oreja, luego se humedecerá un palillo con algodón para eliminar los residuos atrapados en el cartílago pero sin llevarlo hasta el canal auditivo. Repetir este proceso en el otro oído. La acumulación de cera en los perros puede afectar la audición de la misma manera que lo hace en las personas. Después de limpiarlos puede que comience a reconocer las voces y los ruidos que antes no escuchaba.

Hacer una prueba de audición en el perro en la casa utilizando sonidos para determinar su reacción. La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales señala: “Usted puede evaluar la audición de su perro tranquilamente dando un paso detrás de él y dar una palmada fuerte para comprobar su respuesta”. Hay que asegurarse de caminar lentamente para que no sienta la vibración cuando se hace y pararse lo suficientemente lejos para que no sienta el movimiento del aire, pueden utilizarse otros sonidos como un juguete chillón, llaves tintineantes o incluso una aspiradora, si el perro no muestra respuesta, podría ser completamente sordo, también se le puede llamar por su nombre desde un lugar de la habitación y si se voltea en la dirección opuesta a donde se le llamó puede ser parcialmente sordo.

Completar una prueba BAER. La única manera de saber con certeza si un perro es total o parcialmente sordo es sometiéndolo a una prueba auditiva especializada del tronco encefálico (BAER). Esta prueba utiliza un ordenador para registrar la actividad eléctrica del cerebro en respuesta al sonido. De acuerdo con la Deaf Dog Education Action Fund, BAER “no mide la gama completa de la audición canina, pero dirá si el perro ha oído dentro del rango normal.” La Deaf Dog Education Action dice que “un sonido de clic se dirige al oído a través de un inserto de espuma, audífonos o auriculares y la respuesta del cerebro se registra. Cada oído se prueba individualmente y la prueba suele durar sólo 10 o 15 minutos. “No todos los centros ofrecen la prueba BAER. Preguntarle al veterinario donde se pueden hacer estas pruebas.