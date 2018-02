Cómo hacer que un perro aumente de peso

Los perros varían en tipo y peso del cuerpo al igual que lo hacen los humanos, pueden tener sobrepeso, ser demasiado delgados e incluso mantener una condición corporal ideal, en dependencia de la raza, algunos pueden ser naturalmente delgados pero esto en exceso puede ser feo y poco saludable. Estimular a un perro para que suba de peso puede ser un proceso difícil, pero con un poco de ensayo y pruebas, incluso el más delgado puede llegar a un peso saludable.

Instrucciones

Programar una cita con el veterinario para que examine al perro para asegurarse de que no hay problemas de salud subyacentes como parásitos que le estén impidiendo el aumento de peso.

Compararla comida para perros con otras marcas para asegurarse de que está siendo alimentado con lo más nutritivo disponible. Existen productos granulados de alta calidad que contienen carnes de res, pollo o pato entre sus principales ingredientes. La baja calidad de los alimentos está en aquellas comidas que nada más contienen granos y harina que no son tan nutritivos. El alimento debe ser cambiado poco a poco si se determina que no es el adecuado.

Determinar si se está alimentando al cachorro con la cantidad adecuada, el peso puede ser drásticamente afectado si no se le está dando lo suficiente, por eso es importante leer las instrucciones que aparecen en los alimentos cuidadosamente para asegurarse de darle la cantidad necesaria.

Controlar el nivel de actividad del perro. Un perro con mucha energía es naturalmente delgado ya que fácilmente quema calorías en un día normal, por lo que la reducción de las actividades puede ayudarle a ganar peso.

Agregar grasa extra en la comida normal que puede ser con la adición de un huevo crudo o un par de cucharadas de aceite de alta calidad que pueden añadirle calorías suficientes para llevarlo a un peso aceptable.

Alimentar al perro con un suplemento calórico como Nutri-Cal para acelerar el proceso de aumento de peso que no es más que una pasta espesa de vitaminas concentradas y aceites de pescado que le dan un impulso extra de calorías con una pequeña dosis, es espeso y pegajoso por lo que hay que tener cuidado de no derramarlo en la ropa o el pelaje de la mascota para evitar un desorden.

Hacer un lote de bolas de satén como un último recurso. Las Bolas de satén son una mezcla de carne alta en grasa como hamburguesas, germen de trigo, gelatina y aceites que son populares en las oficinas de los veterinarios y las organizaciones de rescate. Una media porción de bolas de satén contiene más de 500 calorías, siendo ideal para un perro muy delgado.

Consejos y advertencias

• Asegurarse de modificar poco a poco la dieta del perro para evitar problemas digestivos. Si se agregan grandes dosis de grasas o se cambia la comida demasiado rápido puede causarle vómitos y diarrea lo que hará que baje aún más de peso.

• No alimentar a la mascota con alimentos que no se hayan consultado con el veterinario. Hay una gran variedad de productos de aumento de peso para animales de compañía pero algunos podrían no ser adecuados para el perro por lo que se recomienda seguir los consejos del veterinario para obtener los mejores resultados.