Cómo hacerle frente a los “accidentes” en el hogar

¿Qué pasa si vas a cenar y ves un charco en el piso de la sala? Puede parecer imposible que el cachorro esté escondido en la cocina y sea el responsable si ha sido domesticado desde hace meses, pero, al igual que tu cachorro mayor puede volver a tener problemas de comportamiento, de repente podría parecer que haya olvidado su entrenamiento en esta edad. En realidad, un perro no se olvida de su formación, los cambios en el medio ambiente son más propensos a ser la causa. El reentrenamiento es parte del proceso, pero sólo después de que los otros temas se han tratado. Si no se toma el tiempo para determinar qué ha cambiado y que ha causado este problema, puede ser que vuelva a ocurrir. Afortunadamente, hay algunas conexiones claras con los problemas de entrenamiento en el hogar.

Los cambios en el hogar

Niños: Si hay un bebé en la casa o si los niños mayores de esa edad son de repente más activos y más fuertes podrían lanzar a tu cachorro fuera. Una eliminación inesperada también podría ser un llamado de atención.

Problemas médicos: ¿Has comprobado si el cachorro tiene cualquier padecimiento como infección urinaria?

Los sonidos del exterior: Si comienzan a reparar la carretera que está frente a tu casa o hay camiones de repente quesuministran al nuevo restaurante en la manzana, esto podría ser una causa.

Alimentación y agua: Asegúrate de no estar dejándole más agua que antes cuando sales o que le has cambiado el horario de alimentación.

Libertad: Si recientemente has comenzado a dejar de lado a tu cachorro cuando te vas y siempre ha estado en una caja, esto puede causarle confusión.

Las soluciones a los cambios. Obviamente la forma más fácil de detener los accidentes es identificar el cambio en el entorno y enmendarlo. Otra solución sencilla es quitar el cajón si tu perrito no lo está utilizando. En ocasiones no se puede detener el cambio y no puedes deshacerte de un recién nacido, es aquí donde entra el reentrenamiento. El trabajo de entrenamiento en el hogar de un perrito más viejo es un poco diferente al de uno joven, es probable que ya no puedas cargarlo para sacarlo corriendo si levanta su pata, además, es posible que elimine dentro de la casa cuando te hayas ido.

Las claves para re entrenar a un perro

• Establecer una rutina

• Alabar, alabar y alabara tu cachorro cuando elimine al aire libre.

• Hacer que el lugar de eliminar le quede cerca de la puerta.

• Utilizar el mismo lugar cada vez que salga.

• Utilizar un comando como “elimina” cada vez que el cachorro quiera ir.

Pero, incluso si se solucionan los cambios en la vida del cachorro con el reentrenamiento, todavía puedes encontrarte con que elimina dentro de la casa. Mira de nuevo si hay cambios en su medio ambiente y re entrénalo de manera positiva. Un accidente ocasional hasta el año y medio puede ocurrir ya que el cachorro continúa creciendo dentro de sí mismo. Sólo recuerda que la limpieza de la alfombra es un precio pequeño a pagar por toda la alegría que él te da.