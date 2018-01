Cómo pasear un perro en la lluvia

Algunos perros no tienen dificultades para caminar bajo la lluvia pero por desgracia la mayoría sí. Si el perro vive en un apartamento o no dispone de un patio ¿cuál es la alternativa? ¿Dejarlo dentro hasta que deje de llover? No lo creo, puede funcionar en el sur de California, pero no habrá suerte en Seattle. Aquí hay algunas maneras de conseguir que no le importe tanto y tal vez pueda disfrutarde un paseo bajo la lluvia.

Instrucciones

Buscar árboles, arbustos, toldos, casas o edificios para protegerse de la lluvia y el viento mientras el perro hace sus necesidades.

Mantener un paraguas sobre el animal para evitar que la lluvia le caiga sobre la espalda y la cara, todavía queda la cuestión de la tierra húmeda, pero evadiendo la lluvia ya es una parte del problema resuelto.

Considerar comprar un impermeable para el perro, hay una gran variedad de estilos a diferentes precios, todos con el mismo propósito, mantenerlo seco. Si se tiene un perro grande se puede considerar la compra de una manta para potros (caballo bebé), son a prueba de agua, de viento y tienen correas de Velcro para mantenerlo en el lugar. Muchas personas con perros grandes encuentran que estos funcionan bien (ver Recursos más adelante).

Considerar la posibilidad de un paraguas para mascotas, este es un combo paraguas / correa que se sujeta al collar del perro para evitar la lluvia y soluciona el problema de mojarse al tener que compartir el paraguas con la mascota. Si la preocupación es que el paraguas puede entrar en conflicto con la indumentaria de su perro, resulta que la misma empresa hace un paraguas para humanos y mascota a juego. (ver Recursos)

Tratar de ponerle botas de lluvia al perro si piensas que puede manejarlo y no armará demasiado alboroto. Hay una gran variedad de estilos, desde diseños simples a los más extravagantes con correas de tobillo ajustable y antideslizante (ver Recursos).

Ahora que el perro está preparado para salir no se querrá impedir el paseo por no estar listo. Hay que asegurarse de tener los zapatos a prueba de agua y buscar un impermeable o chubasquero con capucha. Si se lleva un paraguas de esos que tienen un sistema automático de botones hace que sea más fácil de manejarlo con una sola mano.

Consejos y advertencias

• Si el perro se moja hay que secarlo con toallas tan pronto como se esté dentro. Mantener un conjunto de toallas para el “perro” a mano las cuales pueden ser de uso (a los caninos no les importa si están con los bordes deshilachados o no).

• Tiendas económicas y Clubes Minoristas como Costco son buenos lugares para encontrar toallas para perros.