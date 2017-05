Cómo ponerle una correa a un Pit bull

Los Pit bulls deben usar siempre una correa de paseo. Puede que no sea justo pero estos gentiles gigantes tienen una mala reputación y el uso de una correa los hace ver un poco menos peligrosos. Ponerle la correa correctamente es la clave para que sus caminatas sean indoloras y divertidas.

Paso 1. Ponle un collar a tu perro cuando lo lleves a caminar. Tu Pit bull siempre debe tener algún tipo de identificación en su collar, porque de lo contrario sería como que salieras a dar un paseo en tu coche sin la licencia de conducción. Esto no quiere decir que cualquier collar es bueno para esta raza. Por ejemplo, ningún Pit bull debe llevar un collar de presión o un collar de pinchos en una caminata. Un collar de ilusión o de deslizamiento es útil para controlar a tu perro mientras que un arnés es todo lo contrario. Los arneses son adecuados para los pequeños perros, pero si le pones uno a tu Pit bull te hará caminar a su antojo.

Paso 2. Ponle la correa al collar. Cuando lleves a caminar a tu Pit bull debes tener en cuenta el tipo de correa que vas a utilizar: este es un perro grande y fuerte, por lo que una correa incorrecta puede dificultar el paseo. Asegúrate de que le tienes puesta una correa que te permite tener el control, como si fuera una amplia correa de nylon. Las correas delgadas no son lo suficientemente fuertes y no te darán mucho poder sobre tu cachorro. Si a tu mascota le gusta morder la correa, una cadena es una buena alternativa. A pesar de que es un perro pesado y fuerte, las cadenas son resistentes y a los perros no les gusta morderlas.

Paso 3. Préstale mucha atención a tu mascota mientras salen a caminar. Es probable que quieras mantenerlo relativamente cerca, por lo que utilizar una correa que no tenga más de cuatro a seis pies impidirá que las personas se sientan intimidadas y a otros perros el querer comenzar una pelea. Debido a que tienen una mala reputación, no importa cuán dulce sea tu perro, las personas van a querer estar lejos de ustedes. Respeta su espacio pero mantenlo relativamente cerca cuando están fuera de casa.