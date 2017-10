Comportamiento agresivo en un Cane corso

Si tienes un Cane corso sabes que es un perro muy grande y dominante. Tienes una responsabilidad muy grande ya que es importante capacitar y socializar a este perro para que la agresión no se convierta en un problema.

Cane Corso. Como con cualquier perro de raza pura, siempre es importante saber para que fue creada la raza. El Terrier fue criado para cazar sabandijas, El Collie para pastoreo y el Cane corso fue utilizado como perro guardián y para cazar fuertes y feroces criaturas como el jabalí. Esta es una raza que requiere de un dueño experimentado. Su naturaleza le obliga a proteger a su familia de extraños y esto incluye a todo aquel que no pertenece a su círculo familiar. No es un perro particularmente amigable con los forasteros y a menudo no le gustan otros perros o mascotas. Antes de llevar un Cane corso a tu casa debes asegurarte de que a todos los miembros de la familia les gusta y conoce de perros grandes.

Prevención. Prevenir es mejor que lamentar, especialmente cuando estás tratando con un perro grande y poderoso. Según estudios realizados un cierto porcentaje de Cane corso son genéticamente inestables y heredan tendencias agresivas. Es por eso que lo mojor es comprarle un cachorro a un criador respetable y conocer a sus padres para ver sus temperamentos. Debido a su fuerte voluntad es importante inscribirlo en clases de una guardería para cachorros y seguir con la obediencia básica. Busca instructores que se especialicen en la raza. Un Cane corso debe obedecer a su dueño. No lo dejes suelto en tu patio trasero a menos que la valla tenga por lo menos 6 pies de altura.

Agresión por dominancia. Si ves que tu perro empieza a comportarse de una manera agresiva, corrígelo y detenlo de inmediato. Cuando se porte bien entonces lo alabas. Los comportamientos agresivos por dominar incluyen gruñidos o mordidas cuando una persona le pide al perro que se mueva o se pone cerca de sus artículos como los alimentos o los juguetes. Al Cane corso le gusta estar muy cerca de su dueño siempre y cuando demuestre que es el líder. Este es un perro que puede probar los límites por lo que nunca debes permitirle que cruce la línea de comportamiento apropiado e inapropiado. En razas menos dominantes no es algo que necesita reforzarse con tanta frecuencia como en el Cane corso.

Agresividad. El tipo más común de agresión en el Cane corso es un macho con otro macho. Castrar a tu mascota te ayudará a reducir el potencial de agresión hacia otros perros. Si sales a dar un paseo y ves a otro perro, siempre debes tener dominio sobre tu perro y alábalo si ignora su presencia. Los perros dentro o cerca de tu propiedad podrían ser otra historia ya que tu mascota es muy territorial. Una vez más, aquí es donde tu posición como líder entra en juego. Suavemente pero con firmeza debes hacerle saber que es y que no es un comportamiento aceptable.