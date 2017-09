Comportamiento de un American eskimo

Si estás buscando un perro inteligente, divertido y no te importa tener pelo blanco en la ropa o los muebles, el American eskimo podría ser ideal. Anteriormente conocido como un miembro de los Spitz, El American eskimo actual no tiene nada que ver con ellos excepto por su color como el de la nieve.

Temperamento. Los perros con ascendencia Spitz tienen cara de zorro, orejas erguidas, dobles capas de pelo y la cola levantada, curvada y apoyada en la espalda. Las razas tipo Spitz del norte, como el Keeshond y el Samoyedo, tienden buenas habilidades pero actitudes independientes que en ocasiones lo hacen parecer lejano. El Eskie no es una excepción pero está más dispuesto a complacerte que otras razas con las que tiene relación; la mayoría de los Eskies son felices por naturaleza. En la primera mitad del siglo XX los perros similares al Eskie a menudo eran presentados como artistas de circo. Aparecer ante multitudes y aprender trucos requiere de un perro brillante, valiente y talentoso. Tu Eskie, ya sea Toy, miniatura o estándar, goza de ser el centro de atención y no es tímido.

Juega bien con los demás. El Eskie generalmente se lleva bien con otros perros aunque podría o no llevarse bien con los gatos. A esta raza le gusta mucho cazar y tu cachorro no podrá hacerlo si no lo entrenadas. Es una buena mascota para los niños mayores que saben cómo manipularlo y acercársele correctamente, pero pueden no tener paciencia con los niños pequeños.

Perro guardián. El Eskie es un buen perro guardián. Siempre sabrás si hay alguien cerca de tu casa, pero hay una diferencia entre ladrar para advertirle sobre posibles intrusos y ladrar por ladrar, algo que puede ser común en esta raza. Todos los perros necesitan capacitación y tu Eskie debe aprender rápidamente cuando los ladridos son aceptables en circunstancias normales. Enséñale a responder ante una frase como no ladres para que esté calmado.

Sensibilidad. El Eskie es un perro muy sensible que ama a su familia pero se alarma ante cualquier discordia que pueda ocurrir en esta. Si disfrutas de una familia relativamente tranquila, el Eskie es un buen complemento, pero si es muy ruidosa porque hay quienes gritan, entonces tendrás un perro perturbado. Como es tan sensible debes tener cuidado cuando lo disciplinas. Evita gritarle, un tono de voz firme debe ser suficiente.

Comunicación. El Eskie tiene notables habilidades de comunicación. A diferencia de algunas otras razas, no pasarás mucho trabajo para averiguar qué es lo que quiere. Podrías aprender a leer sus pensamientos por las expresiones de su rostro que precisamente resulta muy expresivo. Si pones sus juguetes de masticar en un armario para quitárselos, mirará el armario, luego a ti y obtendrás el mensaje. Como es tan inteligente e irresistiblemente lindo, le es fácil tomar el control del hogar, por lo que debes estar siempre alerta para que no suceda. Hazle saber quién es el líder.