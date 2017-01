Comportamiento de un Bulldog inglés

Si quieres un perro faldero de gran tamaño, puedes estar interesado en conocer a un Bulldog inglés. Este perro puede parecer feroz pero eso es sólo una fachada, no exigirá más que ser tu mejor amigo y ser bien alimentado.

Temperamento. Nada molesta mucho al típico Bulldog inglés, este es un perro muy tranquilo y de buen carácter, adora a su familia y es feliz viviendo y dejando vivir. Eso incluye a los extranjeros, por lo que no podrás depender de él como tutor o guardián. Aunque sus antepasados fueron criados para atosigar toros, los aficionados de la raza a mediados del siglo XIX comenzaron a criarlos tratando de eliminar la agresión de la raza. Si estás buscando un perro cariñoso para tener en una casa tranquila, el Bulldog inglés puede ser el apropiado. Debes tener presente que necesita muchos cuidados y atención, por lo que no es una buena opción si tienes que dejarlo mucho tiempo solo ya que puede llegar a ser destructivo.

Ejercicio. El término “patata del coche” podría haber sido acuñado para el Bulldog inglés, si es abandonado a su suerte hará tan poco ejercicio como le sea posible, hecho poco saludable para él, aunque ciertamente no le interesa. No es ningún atleta pero un paseo diario es bueno para él y para ti. Cuando el clima es cálido y húmedo debes realizar caminatas cortas. A causa de su hocico corto no puede enfriarse eficientemente y puede encontrarse jadeando rápidamente. El calor puede ser muy perjudicial para su vida y es normal que quiera relajarse en una habitación con aire acondicionado. No tratará de saltar o nadar pero ha hecho todo un arte en lo referente a descansar cómodamente.

Los niños y las mascotas. Si los niños o los animales domésticos comparten o visitan tu hogar, tu Bulldog probablemente piensa que es simplemente genial. La mayoría son buenos con los niños a pesar de que los niños pequeños deben ser siempre supervisados cuando están cerca de cualquier perro. En ocasiones son buenos con otros perros y gatos. Si no tienes hijos pero estás pensando en convertirte en padre, no te preocupes porque tu Bulldog pueda ponerse celoso por el nuevo bebé. En lo que a tu mascota respecta es sólo otra persona para amar. Además, ese niño probablemente derramará mucha comida en el suelo para que “ya sabes quién” pueda recogerla. Debes tener presente que cada perro tiene su propia personalidad, peculiaridades y a pesar de lo que se considera típico de la raza, a pocos Bulldogs no les gustan todos los niños y otros animales. Es importante elegir con cuidado a tu cachorro teniendo en cuenta su temperamento y el de sus progenitores.

Entrenamiento. Siendo un poco terco, tu Bulldog no será el perro más fácil de entrenar. Esta raza es como Peter Pan, que nunca va a crecer. Tiende a ser posesivo, siendo tú dueño y no al revés. Aunque cualquier cosa es posible, un Bulldog inglés por lo general no brilla en las clases de obediencia. El entrenamiento básico de obediencia, sin embargo, es una buena idea. Puede tomar un poco más de tiempo la formación de un Bulldog que la de un perro de otra raza pero con el tiempo se pondrá al día. Se paciente y dale la atención y el afecto que ansía cuando hace lo correcto, justo después de la deliciosa golosina que se haya ganado.

Cuestiones de salud. Si eres dueño de un Bulldog te esperan enormes gastos con el veterinario. Encuentra un veterinario que esté bien informado sobre las cuestiones de la raza. Son propensos a una variedad de problemas de salud genéticos que incluyen enfermedades respiratorias, problemas de piel, trastornos oculares, enfermedades cardíacas y anomalías conjuntas. Aunque todos los perros de raza pura son objeto de algunas enfermedades hereditarias, el Bulldog lleva la delantera en este sentido.