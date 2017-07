Comportamiento de un Maltés adulto

Si estás buscando un perro pequeño de compañía que sea adorable y cariñoso, elMaltés cumple con estos requisitos. Este diminuto canino cuenta con un antiguo linaje que se remonta a unos 2.800 años atrás. En la actualidad la raza es apreciada por su temperamento apacible y fácil manejo.

Personalidad. Tu maltés quiere pasar tiempo contigo. Este esun perro encantador, tanto en apariencia como en personalidad. Este perro animado y radiante es también muy valiente, algo que puede ser un problema cuando decide enfrentarse a otro perro que es tres veces más grande en tamaño. Puede ser que tengas que rescatarlo de sus propios impulsos. Por delicadoque parezca, por debajo de ese pelaje blanco sedoso se esconde un pequeño hueso duro de roer. El Maltés es juguetón y no se cansa fácilmente.

Entrenamiento. Debido a que el Maltés es inteligente y quiere agradar, le va bien en el entrenamiento. Algunos son ladradores, algo que debes cortar de raíz. A esta raza le gusta especialmente aprender trucos para ganar elogios y tu atención. Es recomendable el entrenamiento del cajón ya que ayuda en el proceso de allanamiento de morada que en ocasiones es un problema en los perros pequeños y te servirá de mucho si tienes la intención de llevarlo de viaje con frecuencia.

Perro guardián. Aunque no hayas adquirido tu Maltés para proteger tu hogar, este tiene un instinto protector y aunque es pequeño es un buen perro guardián. Va a comunicarte cuando haya alguien pero obviamente no puede hacerle frente a un intruso. El ladrón puede ser que consiga unas mordidas en sus tobillos.

Aseo. Estos pequeños perros requieren de mucha preparación. Lo ideal sería que tu mascota reciba un buen cepillado diario. Esto evitará la formación de esteras que para muchos dueños de Malteses es una pesadilla. El pelo fino y sedoso tiende enredarse con facilidad lo que puede provocar infecciones en la piel. Incluso si una estera nunca llega a esta etapa, eliminarla no es divertido ni para tu perro ni para ti. Mantener a tu mascota luciendo su radiante color blanco significa darle baños bastante frecuentes. Puede adquirir manchas de lágrimas en el rostro que puedes quitar con productos comerciales que son vendidos para este propósito.

Niños y otras mascotas. Aunque los Malteses pueden ser un buen perro para las familias con niños mayores, no es un buen candidato si tienes niños pequeños o jóvenes que te visitan con frecuencia. Esta raza necesita ser tratada con delicadeza, algo que los niños no siempre comprenden. Si los niños pequeños lo ponen nervioso puede morderlos a pesar de que tenga un buen comportamiento con los demás. Por lo general se lleva bien con los gatos y otros perros con la condición de que no se torne con impertinencias ante un perro más grande, así que ten cuidado.

Extraños. Aunque aman a sus dueños, los Malteses no son demasiado amables con las personas que no conocen. Con los extraños es posible que se comporten de una manera tímida hasta que llegan a conocerlos mejor. Una vez que se acostumbran a alguien son felices al verlo nuevamente.