Comportamiento de un Rottweiler

El Rottweiler está posiblemente, entre las razas más incomprendidas del mundo. Puede ser grande y fuerte, tener una expresión seria, pero este imponente perro alemán también está lleno de amor. Te mostrará su lado feroz si amenazas a su familia pero si eres parte de ella descubrirás que prefiere que lo acaricien en la panza.

Inteligente. El Rottweiler es una raza inteligente que responde mejor cuando tiene un entrenamiento que hace un llamamiento a sus instintos protectores. Por ellos se han destacado como perros policías populares y perros de terapia, ya que estarán felices de realizar la misma tarea una y otra vez. A diferencia de las razas de pastoreo como el Border collie y el Pastor alemán, no es tan ágil mentalmente. Tu Rottweiler es mucho más probable que se centre obsesivamente en una tarea o un juguete tanto que para ti puede llegar a ser aburrido, por tanto la repetición es necesaria cuando estés entrenándolo.

Calmado y vigilante. Un Rottweiler es un perro seguro que tiene una actitud de “esperar y vigilar” en la mayoría de los casos. No reaccionará inmediatamente a un cambio en su entorno como cuando un visitante llega a la casa o un sonido inusual. En su lugar va a mirar para ver cómo se desarrollan las cosas. Tu comportamiento influirá en su comportamiento. Si siente que eres feliz y tranquilo, felizmente se quedará en segundo plano, puede llegar incluso a saludar a los visitantes. No obstante, si detecta que estás ansioso o infeliz, por ejemplo, si tiene un visitante no deseado, estará a tu disposición para persuadirlo con unos ladridos. Esta es la razón por la que el Rottweiler es un perro guardián popular en la industria de la seguridad.

Protector y Leal. Como una raza de guardia y pastoreo, el Rottweiler tiene un fuerte instinto de protección. Su prioridad es siempre la seguridad de su familia. Te darás cuenta de que tu Rottweiler tratará de ponerse en frente tuyo si te acercas a otros perros en público. Esta no es su forma de proteger a su familia.

Juguetón y sensible. A pesar de la expresión seria de su rostro, el Rottweiler es una especie de payaso. De hecho el American Kennel Club describe la raza como “payasa” en el perfil oficial de esta. Si tu mascota detecta que uno de sus muchos actos tontos te hace reír, entonces va a repetirlo. Son particularmente sensibles a los sentimientos de los seres humanos y pueden percibir e imitar tu estado de ánimo con cierta exactitud. Así que si hace que te rías nerviosamente la primera vez que lame tu rostro, puedes apostar que lo hará nuevamente.

Táctil. Puedes notar que a tu Rottweiler le gusta estar en contacto físico contigo y otros miembros de la familia. Tu perro puede venir a descansar su cabeza en tu regazo, descansar en tus pies o incluso poner su trasero al lado de tus piernas. Este es un rasgo de la raza que muchos propietarios encuentran encantadora.