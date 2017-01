Comportamiento del cairn terrier

Famoso por ser el canino estrella de “El Mago de Oz”, este perro pequeño e independiente puede convertirse en una mascota absolutamente adorable.

Temperamento

Los cairns son perros fuertes de acuerdo a historial como especialistas en el control de roedores, en el clima escocés a menudo tan inhóspito. Este canino no piensa en sí mismo como un perro pequeño y podría cometer el error de desafiar a un perro ciertamente grande, incluso puede tratar de desafiar a su dueño, aunque no de la misma manera. Es tu trabajo hacerle saber quien lleva la batuta realmente.

Entrenamiento

A estos pequeños perros atléticos e inteligentes les va bien en las competencias, por ejemplo las de obediencia y agilidad.

Ejercicio

Los cairns necesitan una cantidad considerable de ejercicio, ya que son perros activos. Si no tienes un patio cercado, llévalo de paseo todos los días. Si tu patio está cercado, chequea la línea de la cerca con regularidad para asegurarte de que no haya espacios con el tamaño apropiado para que tu perro pueda escapar, o que él no está participando en una de sus actividades favoritas, cavar. No se puede eliminar el instinto de caza de un perro de caza, pero asegúrate de que cuando pasean, él camina correctamente cerca de ti. Tú lo estás llevando de paseo, no es al revés.

Otras mascotas

Estos perros son cazadores y no pueden distinguir entre la presa real y el gato de la familia. Ten cuidado al introducirlos con una gatito pequeño, por ejemplo, ya que puede tomar un tiempo antes de que los dos lleguen a un tipo de acuerdo para convivi. Otros animales de compañía pequeños, sin garras afiladas, son aún más vulnerables. En cuanto a los otros perros, alguien tiene que ser “perro dominante”, y adivina quien cree el cairn que es ese perro? Aunque probablemente podrá estar bien junto a perros más sumisos, especialmente los del sexo opuesto, ten cuidado con las presentaciones caninas en la casa o en el parque para perros.