Comportamiento del mini schnauzer

Si has elegido al schnauzer miniatura, el más pequeño de los tres tamaños (gigante, estándar y miniatura) te diré que no eres el único. El mini es el más popular de los tres. No sólo es lindo, también es inteligente, alegre y adaptable. Vive igual de feliz en un apartamento, que en una granja.

Amoroso, pero de carácter fuerte

Estos mini dínamos son generalmente amorosos, felices, juguetones, protectores y se llevan bien con los niños. Sin embargo su actitud de carácter fuerte significa que va a “dominar” si no muestras la actitud de liderazgo adecuada, algo que se puede aprender a través de clases de obediencia para perros. Muéstrale a tu schnauzer miniatura quién es el jefe y él felizmente te obedecerá. Recuerda que se trata de una raza que posee una autoridad natural, así que si no haces valer la tuya, tal vez tu mascota sí lo haga. Los schnauzers miniatura son terriers después de todo y la mayoría de los terriers ladran mucho. Ellos ladran principalmente a los extraños u otros perros, por lo general no ladran de forma indiscriminada. Esa tendencia a ladrarle a los extraños combinada con la naturaleza protectora de este pequeño can, lo convierte en un buen perro guardián.

Síndrome del perro pequeño

El schnauzer miniatura, como la mayoría de las razas pequeñas, puede ser víctima del síndrome del perro pequeño, lo que conduce al estado de ansiedad de separación, voluntariedad, nerviosismo, ladridos excesivos y una disposición para atacar a los perros grandes. Ayuda a tu mascota proporcionándole ejercicio físico y mental, así como desafiándolo a través de juegos, como el de tira y afloja con un perro de juguete, además del entrenamiento de la obediencia.

Lograr la motivación

Estos pequeños perros responden bien a las técnicas de entrenamiento positivas. Gritando “no” y golpearlos con un periódico no encajan exactamente en su educación. Este tipo de entrenamiento negativo hace que un mini schnauzer se vuelva ansioso y estresado, lo que puede conducir a malos comportamientos. No seas un matón, ellos responden bien cuando los alabas y los recompensas por su buen comportamiento. El adiestramiento con clicker, donde se hace clic y se recompensa por el buen comportamiento de inmediato, funciona bien con esta raza. Si tu pequeño no muestra el comportamiento que deseas, simplemente no hagas clic ni recompenses. Pronto va a trabajar por el refuerzo positivo. Si no entrenas a tu mini schnauzer, él te entrenará a ti.

Sea afectuoso y tierno

Muéstrale tu amor y atención al mini schnauzer. Eso es lo que más anhela. Casi narcisista, este perro tiene un gran “sentido de sí mismo” que hace que espere que lo prefieras cada vez que lo ves. Es amable con los niños, no se impacienta con la presencia de ellos, al contrario, puede jugar y entretenerlos durante horas.