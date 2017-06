Comportamiento del Pointer Inglés cuando percibe un aroma

Sabes que tu Pointer ha olfateado un olor cuando te arrastra por la calle ajeno a tus órdenes paraque se detenga. Realmente no se puede culpar al perro, su instinto tiene 220 millones de receptores olfativos que lo obligan a comportarse de esta forma.

Rastreo. El Pointer inglés es una máquina olfateadora con patas. Fue criado selectivamente para la cacería de aves tales como codornices, faisanes, palomas y becadas. Esta raza ha sido considerada como el perro de caza por excelencia. Velocidad, resistencia, un agudo sentido del olfato y capacidad de mantener su posición a pesar de que los pájaros vuelan y las pistolas disparan en conjunto, hacen que el Pointer inglés sea un perro de caza superior. Su habilidad para encontrar las aves se remonta a tiempos antes de que las armas fueran creadas cuando los cazadores dependían de las redes. Estos perros en su mayoría captan los olores que andan por el aire, un comportamiento de caza conocido como “venteo”. En este caso, al recoger el olor, un Pointer mantendrá la cabeza erguida y la nariz en el aire para localizar su origen.

Permanecer inmóvil. Cuando un Pointer entrenado olfatea, se mantendrá muy estirado y quieto. Al estar inmóvil está prestando atención al entorno que rodea cada fibra de su ser. Si el Pointer inglés no ha recibido ningún tipo de formación formal y no tiene experiencia en la caza de aves, puede comenzar en este momento. Si se le permite a perseguir varias veces, no tardará en darse cuenta de que ” lo está haciendo mal”, ya que el pájaro asustado se va volando. La próxima vez que perciba un olor, probablemente se preparará bien y tratará de acechar y saltar al ataque. Tu objetivo final es conseguir un perro que permanezca inmóvil hasta que perciba un olor y que pueda acercarse con seguridad a las aves sin asustarlas.

Señalar. Al percibir un olor, un Pointer debe levantar automáticamente una pata de la tierra y mirar en la dirección que huele a la presa. No hay nada más natural en esta raza que señalar. De hecho, un Pointer es capaz de señalar con tan sólo 2 meses de edad y la mejor parte es que nadie tiene que enseñarle a hacerlo; todo está basado en el instinto. “Señalar es una respuesta a una referencia olfativa de que un ave está ahí”.

Otros comportamientos. Si no vas a utilizar tu Pointer para la caza, es posible que observes diferentes comportamientos cuando detecta un olor. Haciendo caso omiso de tus llamadas y comandos cuando su nariz está en la acción, no es raro en esta raza. Por motivos de seguridad debes asegurarte de mantener siempre a tu mascota con una cuerda o en un patio cercado; muchos Pointers vagan al seguir los olores que perciben y pueden recorrer largas distancias. Lamentablemente son muchos los que terminan en centros de rescate porque se extravían y nunca llegan a ser encontrados por sus dueños.