Comportamiento del Springer Spaniel

Reconocida oficialmente a principios del siglo 20, la raza springer spaniel inglés es conocida por sus habilidades de caza, su lealtad y amor a las personas. El color y tipo de cuerpo pueden variar, ya que algunos de estos perros son criados exclusivamente por sus habilidades de caza y no por su apariencia.

Historia

Al principio, los spaniel springer ingleses y cocker spaniel eran una misma raza, los cocker spaniel más pequeños eran utilizados para cazar, mientras que los cachorros más grandes fueron utilizados para los juegos de primavera. No fue hasta 1902 que el Kennel Club de Inglaterra los separó en dos razas distintas. A partir de ese momento se utilizó la cría selectiva para mantener el tamaño más grande del spaniel springer.

Temperamento

Los springers son conocidos por su amabilidad y disposición a agradar. Se muestran muy entusiastas, en ocasiones excesivamente exaltados y ruidosos si no hacen suficiente ejercicio o no pasan el tiempo necesario en exteriores. En general, su disposición a obedecer las órdenes y su afán de complacer a sus dueños es propicia no sólo para la vida familiar, sino también para las actividades de competencia. Al ser una raza divertida, generalmente no son agresivos con otros perros y a menudo son capaces de trabajar en conjunto.

Tiempo con la Familia

A pesar de que fueron criados para estar afuera y disfrutar del terreno, el amor de esta raza hacia los seres humanos los hace igualmente adecuados para tenerlos como mascota de la familia. Como regla general, son buenos con todos los miembros de la familia, incluyendo otros animales. Se conoce que los perros de esta raza, tan enérgica y juguetona, disfrutan de casi cualquier actividad en la que tengan que pasar tiempo con las personas. Jugar al aire libre debe ser una actividad cotidiana para estos caninos exuberantes, así como ensuciarse mientras juegan.

Entrenamiento

Al igual que muchas otras razas deportivas, los springer spaniels son inteligentes y muestran interés en aprender. Su energía, a veces en exceso, puede calmarse con una formación completa, en parte porque siempre están dispuestos a obedecer órdenes. Como perro de campo, su entrenamiento debe ser más completo en comparación con el entrenamiento de un perro de familia, aunque de cualquier forma, un springer suele destacarse en cada “trabajo”.