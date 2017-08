Comportamiento del Terranova

Si te gustan los perros grandes de buen carácter y amables, el Terranova cumple con estos requisitos. Este gigante gentil se originó en América del Norte pero saltó a la fama y la popularidad cuando se exportó a Europa a finales del siglo XIX. Los Newfies, como sus fans los llaman, son famosos por su valentía.

Historia. La historia de una raza a menudo explica muchas de sus conductas. Casi todos los perros fueron criados originalmente para tener rasgos específicos y para realizar ciertas tareas. Incluso si no tienen actualmente esas tareas, realizarlas está en su composición genética. El Terranova comenzó ayudando a los pescadores en las gélidas aguas canadienses nadando largas distancias. Fueron utilizados como perros salvavidas rescatando a personas que estaban a punto de ahogarse. Además, los Newfies trabajaron como animales de tiro arrastrando leños y carretas pequeñas.

Temperamento. Este perro grande cuenta con un relajado temperamento amistoso que lo convierte en una buena opción para las personas con que tienen niños mayores. Está bien con los jóvenes pero como es tan grande puede lastimar a un niño pequeño accidentalmente con un simple movimiento de la cola. Tan grande como es, tu Newfie se jacta de ser un perro faldero, así que debes enseñarle desde el principio que es más grande de lo que tu regazo puede soportar. Esta raza siempre quiere tocar a su dueño de alguna manera, por lo que debes acostumbrarte a tener un perro grande entre los pies.

Agua. El Terranova tiene las patas palmeadas, típico de las razas criadas originalmente en ambientes acuáticos. ¿Cómo se puede explicar la predilección de esta raza para el agua y o el barro? Este hecho es un inconveniente para algunas personas. Si vives cerca del agua debes estar preparado para asearlo constantemente y para tratar de evitar sus escapes. Si tienes una piscina en el patio trasero, tendrás un Newfie que estará siempre dispuesto a darte compañía canina mientras tomas un baño, sin embargo el lado positivo es que en realidad podría ayudar a salvar a alguna persona que se esté ahogándose en tu piscina.

Entrenamiento. Como es un perro inteligente, el Terranova aprende rápidamente las lecciones durante el entrenamiento. Necesita una buena formación desde el principio debido a su tamaño. Si quieres ir más allá de la obediencia básica, tu perro cumple con los requisitos. La raza puede participa en actividades caninas tan variadas como la agilidad, el seguimiento y el acarreo. Esta raza puede ser un buen perro de terapia llevando alegría a un hospital y a los pacientes de los hogares de ancianos.

Perro guardián. Aunque es un perro grande que podría disuadir a los intrusos por su enorme tamaño, los Terranovas no son realmente perros guardianes. Eso no quiere decir que no vendrá en tu ayuda si cree que tu o cualquier miembro de tu familia está en peligro.

Ejercicio. Los Terranovas requieren mucho ejercicio, por lo que no es un perro para una persona sedentaria o que viva en un pequeño apartamento. Si te gusta caminar tendrás un buen compañero canino. Ten cuidado cuando el clima esté cálido porque su pesado pelaje limita su actividad cuando las temperaturas son altas. Al igual que muchas razas grandes llega a la adultes a la edad de 7 u 8 años. Mantén una estrecha vigilancia sobre tu perro a medida que envejece asegurándote de que no se esfuerce demasiado en su deseo por acompañarte.