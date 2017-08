Consejos para el dueño de un Beagle aullador

Los Beagles piensan que sus dueños quieren que aúllen. Esto es bueno para los cazadores pero no tan bueno si quieres una mascota para la familia. No hay nada que detenga el fuerte instinto de aullar de un Bealge pero hay maneras de convencer a tu compañero de que no necesita hacerlo todo el tiempo.

Determinar la causa de los aullidos. Un buen Beagle cazador aullará cuando tiene éxito en una cacería. Cuando no hay nada que buscar va a encontrar alguna otra razón para aullar, incluso si no tiene sentido. Esta raza aullará cuando está sola, aburrida, con ganas de atención o ha encontrado algo interesante o simplemente porque es divertido. Presta atención a lo que tu Beagle está haciendo o lo que está sucediendo a su alrededor cuando aúlla. Si estás recibiendo quejas de los vecinos sobre el ruido que hace mientras te has ido, probablemente aúlla porque quiere compañía. Si le ladra a las personas que caminan por la calle, los pájaros en el patio, una cortina que se mueve o cualquier cosa, probablemente necesita más ejercicio y estimulación mental. Los Beagles también gritan cuando están estresados o molestos, emocionados, tienen ganas de conseguir tu atención o están listos para jugar. Averiguar por qué tu mascota está aullando te ayudará a decidir cómo manejar la situación. El castigo rara vez funciona, en su lugar necesitas saber que lo hace aullar para hacerle frente a la causa y no al resultado.

Compañerismo. Los Beagles aman a sus familias, no importa si se trata de otros perros o de seres humanos. Estos perros quieren compañía, afecto y atención. Si tiene que salir de tu casa y dejar a tu Beagle solo, lo más probable es que esté suspirando por ti mientras estás ausente. La televisión o la radio podrían ser suficientes para darle un poco de compañía a un Beagle pero otros necesitan otro perro para que les haga compañía. La adición de otro perro a tu familia puede no ser una opción, así que un cuidador puede resolver los aullidos causados por la soledad y el aburrimiento.

Trabajo. Un Beagle ocupado es un Beagle feliz, así que dale a tu perro un poco de trabajo. Podría ser tan simple como aprender a coger un Frisbee en el aire o tan grande como el entrenamiento de búsqueda y rescate. La idea es mantener su mente y su cuerpo ocupado con cualquier tarea que elijas. La obediencia, agilidad, flyball, Musical Freestyle y el seguimiento son grandes actividades para quemar calorías que puedes realizar con tu perro, ya sea sólo por diversión o para participar en un concurso. Esto le dará a tu Beagle algo para concentrarse en vez de aullar.

Entrenamiento. Es muy probable que no puedas entrenar a tu Beagle para que nunca aúlle o ladre pero puedes enseñarle cuándo está bien y cuándo no. La redirección es un método de entrenamiento que centra la atención de tu mascota en una actividad correcta en vez de aullar. Por ejemplo, cuando aúlle ponlo a participar en un juego de siéntate y quédate quieto en el lugar. Sorprenderlo es otra estrategia que es útil cuando no eres capaz de redirigir su atención. Agita una lata llena de monedas o rocíalo con un chorro de agua para que obtengas su atención y luego dale algo más que hacer. Encajonar a tu Beagle también puede hacer maravillas. La caja no es un castigo, es un lugar donde va a descansar en silencio hasta que sea el momento de estar nuevamente activo. Cubrir con una toalla o una manta la caja puede ayudarlo a descansar y a relajarse, especialmente si todos los demás en el hogar están despiertos.

Recompensas. Cuidado con lo que le enseñas a tu Beagle. El hecho de que no siempre hace lo que quieres no significa que no es inteligente. Recompénsalo cuando tenga un comportamiento correcto pero ten cuidado de que no llegue a la conclusión de que lo estás haciendo para que aúlle. Por ejemplo, si le das una golosina cuando se calla, puede darse cuenta de que sólo tiene que gritar por un minuto o dos y luego callarse para conseguir un premio. Muy pronto estará aullando el doble. En su lugar debes hacer que te obedezca utilizando otro comando. Cuando aúlle ordénale que se siente y permanezca ahí durante unos minutos. Cuando esté tranquilo y concentrado en el comando de estar sentado, entonces lo recompensas por estar ahí.